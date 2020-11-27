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"Вот, на кого похож сын": Джамала показала себя в 13 лет в Крыму (фото)

Сегодня, 17:06

На снимке будущая звезда позирует у моря

Певица Джамала, записавшая альбом, который номинирован на престижную музыкальную премию "Грэмми", показала архивное фото. В кадре тогда еще будущая звезда запечатлена у моря и ей всего 13 лет.

На своей странице в Instagram Джа разместила кадр, сопроводив его следующей подписью: "13 лет и мой берег в Кучук-Озень. Вы говорите, глобальное потепление? А я помню, как в это время в школе у нас была физкультура на берегу моря и плавание наперегонки".

Фото: instagram.com/jamalajaaa

На снимке Джамала стоит на пирсе, одетая в черные штаны и фиолетовый объемный свитер. Подписчики звезды похвалили ее стиль, а также отметили, что на Джа в таком возрасте очень похож ее старший сын.

Певица Джамала с мужем и сыном
Певица Джамала с мужем и сыном
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Как старший сын похож на вас", "Вот на кого похож старший сын", – пишут фолловеры артистки.

Чем в детстве болела Джамала, смотрите в сюжете:

Недавно Джамала стала мамой во второй раз. У нее родился сын, которого она впервые показала на фото. Она также поделилась старыми фотографиями своей семьи.

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