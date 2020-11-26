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Эксклюзив

Джамала о сотрудничестве с Netflix и "Грэмми": "О номинации узнала из Instagram"

Сегодня, 12:32

Певица эксклюзивно рассказала о записи трека для голливудского фильма

На днях у украинцев появился еще один повод для гордости – альбом саундтреков к фильму "Евровидение: История огненной саги", в записи которого принимала участие украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала, номинирован на престижную музыкальную премию "Грэмми"!

Сегодня.Lifestyle расспросили у Джамалы о записи альбома, сотрудничестве с Netflix и о том, как она узнала о номинации альбома на премию.

Джамала, расскажите, пожалуйста, более подробно о сотрудничестве с Netflix. Как и когда проходила запись этого трека?

Музыкальным продюсером нашего номера была очень известная в Голливуде сонграйтер и певица Алана да Фонсека. Задача была сложная – нужно было записать попурри из нескольких композиций, причем каждый участник записывал партии в своем городе.

Алана прислала трек практически в готовом виде, осталось только записать вокал. Сначала мне предложили исполнить часть на французском, но так как я не владею этим языком, не хотелось рисковать с произношением. Поэтому мы попросили поменять партию – мне достался припев песни ABBA и еще несколько фрагментов.

Джамала
Джамала
Фото: YouTube

Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, о чем вы написали в посте – про видеосвязь с Лос-Анджелесом и про утверждение записи.

Запись проходила в киевской студии Istok. Мы специально записывались поздно вечером, чтобы в Лос-Анджелесе наступило утро и Алана могла быть на связи. Я записывала дубль, она слушала, комментировала, и я записывала следующий вариант. Могу сказать, что все мои импровизации и пожелания были приняты буквально "на ура", что, конечно же, было приятно. Запись прошла очень быстро, от силы час вместе со всеми разговорами.

Какие у вас были эмоции в первый момент, когда узнали о номинации альбома на "Грэмми", и как вы об этом узнали?

О номинации на "Грэмми" я узнала из Instagram. Сразу пять профилей отметили меня в своих Instastories, а чуть позже мой PR-менеджер скинул мне скриншот с официального сайта премии. Потом посыпались поздравления от самых разных людей – и из мира музыки, и от слушателей, и от подписчиков. Конечно, принять участие в записи саундтрека, который номинирован на "Грэмми", это приятно и почетно. Конечно, я оказалась там благодаря победе на "Евровидении", что тоже очень круто. Но я не устаю повторять, что мои главные победы еще впереди.

Напомним, Джамала снялась с известными голливудскими актерами в фильме для Netflix.

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