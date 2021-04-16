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20-летняя дочь Михаила Ефремова стала парнем и назвала себя Сережей: Планирую гормональную терапию

Сегодня, 18:13

Дочь российского актера Михаила Ефремова уже давно просит обращаться к ней в мужском роде. Но недавно она впервые переименовала себя в соцсети и стала Сергеем Ефремовым

Дочь скандального актера Михаила Ефремова, Анна-Мария, которая потребовала обращаться к ней в мужском роде, теперь стала парнем. Девушка сообщила, что теперь ее зовут Сергей Ефремов. Операцию она делать не планирует, но готовится к гормональной терапии. По словам Анны-Марии, она теперь "небинарный трансмаскулинный человек". О том, как это расшифровывается, дочь Ефремова рассказала в своем Instagram-аккаунте.

В соцсети Анна-Мария действительно назвала себя как "Сережа Ефремов". Она сделала вводный пост-знакомство и рассказала о себе уже в лице парня.

Анна-Мария Ефремова стала Сережей
Анна-Мария Ефремова стала Сережей
Фото: instagram.com/sergey.aem

"Меня зовут Сергей Ефремов. Мой музыкальный и творческий псевдоним – Аэм Тиллмари. Мне 20. Живу в Москве. Закончил хорошую школу "Класс-Центр". Поступил в ГИРЯ им. Пушкина и учился на филолога, но потом понял, что симпатичнее технические науки. Сейчас учусь пока что Python-у и С# с преподавателями", – написала Анна-Мария.

Затем дочь Ефремова дала расшифровку своей самоидентификации.

"Небинарный – тот, который типа не мужик и не женщина. Транс – тот, чей гендер не совпадает в приписанным ему при рождении. Маскулинный – мужик на чуть-чуть, на полшишечки. Мужик, но не обязательно мужик. Гендер – это не пол. Гендер – это социальное и само-определение. Пол – это гениталии, хромосомы и прочее с биологией", – заявила дочь Ефремова.

Ранее супруга Михаила Ефремова впервые навестила его в колонии.

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Источник: instagram.com/sergey.aem
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