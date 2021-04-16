Дочери танцующего миллионера, которая родилась с "волчьей пастью", сделали операцию

Маленькая дочь Джанлуки Вакки перенесла операцию по исправлению патологии лица — "волчьей пасти"

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, более известный как "танцующий миллионер", в Instagram рассказал, что его дочь Блу Иерусалим перенесла операцию по исправлению врожденного дефекта развития челюсти.

Малышки удалили "волчью пасть", с которой она родилась. У себя в Instagram Джанлука Вакки опубликовал фото с дочкой на руках и рассказал, как прошла операция.

Джанлука Вакки Фото: instagram.com/gianlucavacchi

"Это была очень сложная и эмоциональная неделя для нас, и можете представить, как для нее... Когда ваш маленький ребенок переживает что-то настолько серьезное, как операция, это потрясает вас как родителя. Наш ангел не перестает нас удивлять! Она была такой храброй, спокойной и милой. Я так горжусь тем, что являюсь ее отцом", – написал "танцующий миллионер".

Супруга Джанлуки модель Шэрон Фонсека также поделилась кадрами из больницы.

Ранее супруга Джанлуки Вакки показала фигуру после родов.

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