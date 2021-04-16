Дочці танцюючого мільйонера, яка народилася з "вовчою пащею", зробили операцію

Маленька донька Джанлуки Ваккі перенесла операцію по виправленню патології обличчя – "вовчої пащі"

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, більш відомий як "танцюючий мільйонер", в Instagram розповів, що його дочка Блу Єрусалим перенесла операцію по виправленню вродженого дефекту розвитку щелепи.

Дівчинці видалили "вовчу пащу", з якою вона народилася. У себе в Instagram Джанлука Ваккі опублікував фото з донькою на руках і розповів, як пройшла операція.

Джанлука Ваккі Фото: instagram.com/gianlucavacchi

"Це був дуже складний і емоційний тиждень для нас, і можете уявити, який для неї ... Коли ваша маленька дитина переживає щось настільки серйозне, як операція, це вражає вас як батька. Наш ангел не перестає нас дивувати! Вона була такий хороброї, спокійною і милою. Я так пишаюся тим, що я її батько ", – написав" танцюючий мільйонер ".

Дружина Джанлуки модель Шерон Фонсека також поділилася кадрами з лікарні.

Раніше дружина Джанлуки Ваккі показала фігуру після пологів.

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