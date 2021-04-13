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Успенская заявила, что займется изменениями внешности своей дочери: Будет куколкой

Сегодня, 14:07

Любовь Успенская рассказала, что не покажет общественности свою дочь, пока полностью не восстановит внешность наследницы после аварии в 2018 году

Спустя несколько лет после всех скандалов певица помирилась со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной и теперь займется ее внешним видом. Об этом она заявила в интервью программе "Однажды". Любовь Успенская не исключила, что потребуется несколько операций.

" Она сегодня девочка чистая. Этот год для нее стал уроком. В Америке она поняла, что могла меня потерять и опомнилась. Теперь дочь хочет, чтобы у нее волосы отрасли, чтобы была красивой куколкой. Я ее пока никому не покажу. Сделаю все возможное, чтобы ее восстановить. Потом только покажу всему миру, чтобы завистники захлебнулись от пены у рта", – сказала певица.

Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Напомним, в 2018 году дочь Успенской упала с велосипеда, сломала челюсть в двух местах и потеряла пять зубов. Ранее девушка уже перенесла несколько серьезных операций.

Ранее мы рассказывали, что Любовь Успенская разводится с мужем.

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