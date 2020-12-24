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Родилась с "волчьей пастью": танцующий миллионер впервые показал дочь (фото)

Сегодня, 10:10

Джанлука Вакки снялся с супругой и дочерью для известного журнала

Джанлука Вакки, более известный как "танцующий миллионер", в октябре этого года впервые стал отцом. 53-летнему предпринимателю и звезде соцсетей его 25-летняя возлюбленная Шэрон Фонсека родила дочь. Спустя пару месяцев Джанлука впервые показал лицо малышки и рассказал о недуге, с которым она родилась.

По словам Вакки, его дочь Блу Иерусалима родилась с расщеплением неба, которое в народе называют "волчьей пастью". Нередко это явление сопровождается еще одним внешним недостатком – "заячьей губой" (но эта участь, к счастью, миновала дочь Джанлуки). Вместе с супругой и ребенком "танцующий миллионер" снялся для журнала Hola!

Джанлука Вакки с супругой Шэрон и дочкой Блу Иерусалимой
Джанлука Вакки с супругой Шэрон и дочкой Блу Иерусалимой
Фото: instagram.com/gianlucavacchi

"С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалимы. Мы очень рады, что вы наконец-то с ней познакомились. Блу родилась с "волчьей пастью". Всем сердцем и душой мы – с нашей дочерью, а еще с теми семьями, которые тоже пережили подобное, поскольку это случается с каждым 700 младенцем", – пишет Джанлука.

Джанлука Вакки с супругой Шэрон и дочкой Блу Иерусалимой
Джанлука Вакки с супругой Шэрон и дочкой Блу Иерусалимой
Фото: instagram.com/gianlucavacchi

Вакки отметил, что в будущем его дочери проведут операцию и она сможет жить полноценной жизнью. Джанлука решил поделиться своей историей, чтобы как можно больше семей были осведомлены о такой проблеме.

Джанлука Вакки с супругой Шэрон и дочкой Блу Иерусалимой
Джанлука Вакки с супругой Шэрон и дочкой Блу Иерусалимой
Фото: instagram.com/gianlucavacchi

Напомним, Джамала показала нежные фото с шестимесячным сыном.

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