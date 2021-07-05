Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Дочь Пугачевой и Галкина впечатлила Сеть актерским талантом: Сколько в ней очарования

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
5 июля, 08:20
Копировать ссылку
Максим Галкин поделился кадрами, как его семилетняя дочь Лиза выразительно рассказывает стихотворение. Поклонники в восторге от нового видео
Дочь Аллы Пугачевой умилила Сеть на новом видео
Дочь Аллы Пугачевой умилила Сеть на новом видео / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Гарри и Лиза, часто появляются в соцсетях родителей. Звездные наследники не стесняются камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты – поют, читают рэп, удивляют актерским талантом. На этот раз Максим Галкин решил поделиться в Instagram видео, на котором Лиза выразительно читает стих.

Младшая дочь Аллы Пугачевой появилась в кадре в нежно-розовом платье. Она сразу же уточнила, что стихотворение, которое она читает, написал Арсений Тарковский. Оно называется "Бабочка". Рассказывая стих, Лиза не забывала об интонации и жестикуляции.

Поклонники были очарованы ее актерскими способностями.

  • "Сколько в ней света и очарования"
  • "Талантище! Такая красотка. Я стараюсь не пропускать не один отрывок ваших видео. Прекрасная семья, прекрасное воспитание"
  • "Сама как солнышко, рассказывает и улыбка. И я слушаю и улыбаюсь. Так приятно смотреть на красавицу"
  • "Ну все! Или МХАТ или МГИМО"

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны.

Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:

Ранее мы рассказывали, что внучка Аллы Пугачевой решила стать певицей.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Спасибо, ребята. Вы - лучшая сборная! В такие времена подарили нам праздник, рассказали всему миру, что есть Украина, объединили нас, дали сил! Спасибо, Казаки!"

Потап рэпер, продюсер
Как звезды поддерживают сборную Украины
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
02
дней
07
часов
52
минут
41
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять