Галкин раскритиковал российских рэперов: Кто-то ответит за песни о наркотиках и разврате?

Популярный пародист обратил внимание, что в современных песнях много поется о наркотиках и разврате. Галкин считает, что с этим что-то нужно делать

Максим Галкин высказался о современной музыке / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Популярный юморист Максим Галкин, который недавно громко отметил день рождения, решил высказать свое мнение о современной музыке. Супруг Аллы Пугачевой считает, что многие популярные сейчас песен негативно влияют на подрастающее поколение.

Изначально Сосо Павлиашвили, который стал гостем нового выпуска "Музыкалити" рассказал, что ему не нравится творчество кумиров молодежи из-за большого количества ненормативной лексики.

Эти звезды в основном пока не знают, что такое быть отцом. Когда у них появится ребенок, они поймут, что так делать нельзя! – сказал певец.

Сосо Павлиашвили признался, что ему не нравятся песни рэперов / Фото: Скриншот из YouTube

Поддержал артиста Максим Галкин. Он отметил, что молодые рэперы в своих песнях говорят про наркотики и разврат. Их слушают дети, которые начинают думать, что это круто.

Мы открываем TikTok, а там какой-нибудь 11-летний парень или девчонка танцуют под песню OG Buda (популярный хип-хоп исполнитель). Открываешь текст песни, а в ней просто статья на статье. Там поется о таких вещах, как наркотики и разврат в сексе. Кто-то за это ответит? – сказал юморист в новом выпуске "Музыкалити".

Стоит отметить, что не в восторге от творчества современных кумиров молодежи и певица Лариса Долина. Не так давно артистка раскритиковала звезду Tik-Tok Валю Карнавал и оказалась в центре скандала. Певица порекомендовала девушке пойти учиться и оттачивать мастерство. На что в ответ Валя Карнавал заявила, что не очень хочет получать высшее музыкальное образование. Это сразу возмутило Ларису Долину.

Есть профессия певца. Певец должен петь чисто, по крайней мере. Ты сейчас спела эту очень простую распевку и вообще ни в одну ноту не попала. Это для меня какой-то паноптикум. Разговоры с девушкой, которая ничего не знает о музыке, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, и еще спорит и доказывает, – сказала артистка.

Ранее сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой прочитал юмористический рэп.