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Галкин растрогал Сеть новым видео с детьми Пугачевой: Ну какие же они милые! (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
3 июля, 16:04
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Максим Галкин не перестает радовать своих фолловеров новыми видео с детьми Гарри и Лизой, которых обожают, кажется, все подписчики артиста
Максим Галкин показал новое видео с детьми Гарри и Лизой
Максим Галкин показал новое видео с детьми Гарри и Лизой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен и ведущий Максим Галкин в очередной раз порадовал своих фолловеров контентом с детьми. Не секрет, что многие фанаты Галкина и Аллы Пугачевой просто обожают их детей.

В Instagram-профиле Максим Галкин опубликовал видео, где показал, что его сын делает на кухне. Гарри готовит для звездного папы салат из овощей.

В комментариях к посту все просто растаяли от увиденного:

  • "Как это мило!"
  • "Господи, как же приятно наблюдать за жизнью Вашей семьи!"
  • "Какой молодец"

А в сторис супруг Аллы Борисовны опубликовал несколько видео, снятые у пруда на территории дома. Лиза заметила живность в воду и у нее с отцом и братом завязался спор: это головастики в воде или нет.

Дети Галкина и Пугачевой обнаружили рыбок в пруду
Скриншот: instagram.com/stories/maxgalkinru
Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри
Скриншот: instagram.com/stories/maxgalkinru

"Это головастики! Да, реально! Это головастики! Почему вы не верите?" — обратилась к Гарри и Максиму Галкину 7-летняя Лиза.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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