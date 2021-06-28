Галкин очаровал Сеть невероятным фото Пугачевой в платье: Фантастическая женщина!

День рождения Максима Галкина было 18 июня, но артист все еще продолжает публиковать в соцсети фото с праздника. На этот раз он разместил в Instagram-профиле кадр, на котором запечатлена Алла Пугачева. У нас один вопрос к Галкину – почему он так долго прятал эту фотографию?
На нашем сайте, кстати, есть еще много впечатляющего контента. Например, фото с путешествия самыми инстаграмными местами недалеко от Киева.
Снимок Примадонны, вероятно, был сделан во время танцев. Она держит подол невероятного платья в цветочный принт и лучезарно улыбается. Очень красивое фото!
Поклонники Аллы Борисовны оставили ей комплименты в комментариях к посту:
- "Красиво очень! Легенда! Шикарная наша Алла Борисовна!"
- "Шикарное платье! Позитивное фото!"
- "Задор и блеск в глазах – вот когда видно, что женщина счастлива!"
Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. В этом году исполняется 20 лет, как они вместе.
Недавно артист признался, как им удалось сохранить отношения.
"Вы спросите: "В чем счастье нашего союза?" А в том, что моя жена всегда права и я в этом не сомневаюсь. Это не значит, что каждый из мужчин, присутствующих здесь, должен искать свою Пугачеву. Вы свою Пугачеву уже нашли. Она рядом с вами – просто поймите, что она всегда права на 100%. Как только вы это поймете, будете счастливы", – сказал Максим Галкин.
Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:
Ранее мы рассказывали, как российский шоубиз гулял на дне рождения Максима Галкина.