Галкин очаровал Сеть невероятным фото Пугачевой в платье: Фантастическая женщина!

На снимке, которым Максим Галкин поделился в своем Instagram, Аллу Борисовну легко можно спутать с феей или принцессой из мультика – уж очень ей к лицу это платье!

Максим Галкин показал очаровательную Аллу Пугачеву на фото / Фото: instagram.com/maxgalkinru

День рождения Максима Галкина было 18 июня, но артист все еще продолжает публиковать в соцсети фото с праздника. На этот раз он разместил в Instagram-профиле кадр, на котором запечатлена Алла Пугачева. У нас один вопрос к Галкину – почему он так долго прятал эту фотографию?

На нашем сайте, кстати, есть еще много впечатляющего контента. Например, фото с путешествия самыми инстаграмными местами недалеко от Киева.

Снимок Примадонны, вероятно, был сделан во время танцев. Она держит подол невероятного платья в цветочный принт и лучезарно улыбается. Очень красивое фото!

Алла Пугачева на дне рождения Максима Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поклонники Аллы Борисовны оставили ей комплименты в комментариях к посту:

"Красиво очень! Легенда! Шикарная наша Алла Борисовна!"

"Шикарное платье! Позитивное фото!"

"Задор и блеск в глазах – вот когда видно, что женщина счастлива!"

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. В этом году исполняется 20 лет, как они вместе.

Недавно артист признался, как им удалось сохранить отношения.

"Вы спросите: "В чем счастье нашего союза?" А в том, что моя жена всегда права и я в этом не сомневаюсь. Это не значит, что каждый из мужчин, присутствующих здесь, должен искать свою Пугачеву. Вы свою Пугачеву уже нашли. Она рядом с вами – просто поймите, что она всегда права на 100%. Как только вы это поймете, будете счастливы", – сказал Максим Галкин.

Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:

Ранее мы рассказывали, как российский шоубиз гулял на дне рождения Максима Галкина.