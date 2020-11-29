Детское Евровидение-2020: как выступил Александр Балабанов из Украины (видео)

В этом году конкурс проходит в онлайн-формате

В воскресенье, 29 ноября, в Польше проходит финал "Детского Евровидения-2020". В связи с пандемией коронавируса музыкальное состязание проходит онлайн, и все выступления конкурсанты записали заранее.

Пока еще неизвестно, кто стал триумфатором "Детского Евровидения" в этом году. Предлагаем посмотреть, как выступил представитель Украины на конкурсе Александр Балабанов. 14-летний певец исполнил песню "Відкривай". Александр выступал под номер 11, всего стран-участниц – 12. Отметим, что голоса зрителей определяют 50% результата, вторую половину – решает жюри. Ранее мы рассказали о правилах голосования в этом году.

Александру Балабанову 14 лет. Он родился в Донецке. Увлекается вокалом с детства, уже в четыре года посещал детский коллектив народного пения. В восемь с родителями переехал в Киев, где начал учиться эстрадному вокалу и поступил в школу искусств на музыкальное отделение. Свободно говорит по-английски и изучает немецкий и турецкий. Александр – победитель и лауреат почти 40 международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.

Страны-участницы "Детского Евровидения-2020" (указаны в порядке выступления участников):

Германия

Казахстан

Нидерланды

Сербия

Беларусь

Польша

Грузия

Мальта

Россия

Испания

Украина

Франция

Открытие конкурса "Детское Евровидение-2020" прошло в понедельник, 23 ноября.

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