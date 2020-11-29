Детское Евровидение-2020: как выступил Александр Балабанов из Украины (видео)
В этом году конкурс проходит в онлайн-формате
В воскресенье, 29 ноября, в Польше проходит финал "Детского Евровидения-2020". В связи с пандемией коронавируса музыкальное состязание проходит онлайн, и все выступления конкурсанты записали заранее.
Пока еще неизвестно, кто стал триумфатором "Детского Евровидения" в этом году. Предлагаем посмотреть, как выступил представитель Украины на конкурсе Александр Балабанов. 14-летний певец исполнил песню "Відкривай". Александр выступал под номер 11, всего стран-участниц – 12. Отметим, что голоса зрителей определяют 50% результата, вторую половину – решает жюри. Ранее мы рассказали о правилах голосования в этом году.
Александру Балабанову 14 лет. Он родился в Донецке. Увлекается вокалом с детства, уже в четыре года посещал детский коллектив народного пения. В восемь с родителями переехал в Киев, где начал учиться эстрадному вокалу и поступил в школу искусств на музыкальное отделение. Свободно говорит по-английски и изучает немецкий и турецкий. Александр – победитель и лауреат почти 40 международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.
Страны-участницы "Детского Евровидения-2020" (указаны в порядке выступления участников):
- Германия
- Казахстан
- Нидерланды
- Сербия
- Беларусь
- Польша
- Грузия
- Мальта
- Россия
- Испания
- Украина
- Франция
Открытие конкурса "Детское Евровидение-2020" прошло в понедельник, 23 ноября.
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