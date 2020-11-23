Детское Евровидение-2020: церемония открытия и результаты жеребьевки

Конкурс формально принимает Польша

В понедельник, 23 ноября, открылся международный песенный конкурс "Детское Евровидение-2020". В этом году из-за пандемии коронавируса конкурс проходит в онлайн-формате. Принимающая страна – Польша.

Во время церемония открытия "Детского Евровидения-2020" состоялась процедура жеребьевки номеров, под которыми выступят представители стран-участниц в финале, который пройдет 29 ноября.

Так, представитель Украины Александр Балабанов выступит под номером 11.

Скриншот: instagram.com/junioreurovisionofficial

Как сообщает Суспільне, в 18:00 27 ноября на сайте конкурса начнется двухдневное интернет-голосование за участников, во время которого все желающие смогут выбрать трех любимых исполнителей.

Украина может голосовать за своего представителя!

На следующий день состоится совместная пресс-конференция организаторов нынешнего "Детского Евровидения" – представителей польского государственного телеканала TVP и Европейского вещательного союза EBU. Также в этот день состоится онлайн-встреча со всеми участниками конкурса. После выступления участники будут представлены членам жюри, которые выставят им свои оценки.

(Кстати, вот как прошла репетиция выступления представителя Украины – Александра Балабанова).

В воскресенье, 29 ноября, в 18:00 начнется финальный конкурс. Во время него будут представлены выступления всех участников, записанных ранее в своих странах. Финал будет транслировать телеканал "UA: Перший".

После показа всех выступлений интернет-пользователи снова смогут выбрать трех своих фаворитов на сайте Детского Евровидения. Победителя конкурса "Детского Евровидения-2020" будет объявлен в воскресенье, 29 ноября, после 20:00. После определения победителя организаторы конкурса свяжутся с ним в онлайн-режиме.

Напомним, участник "Детского Евровидения" от Украины представил клип на свою песню "Відкривай".

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