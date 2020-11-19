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Евровидение-2021: как изменятся правила конкурса из-за пандемии

Сегодня, 09:03

Все участники должны будут записать свое выступление

Организаторы "Евровидения-2021" рассказали, как всем представителям удастся принять участие в конкурсе, даже если не получится прибыть в Роттердам из-за пандемии коронавируса. Новые правила были опубликованы на официальном сайте музыкального состязания.

Всем участникам организаторы предлагают сделать так называемую "запись вживую". То есть записать свое выступления у себя на родине, при этом соблюдая все правила – не обрабатывать голос никакими эффектами при записи и после нее.

Конкурс "Евровидение"
Конкурс "Евровидение"
Фото: eurovision.tv

Запись должна быть уникальной и оставаться неопубликованной до первого полуфинала в мае. Она не должна содержать элементов дополненной или виртуальной реальности, фильтров, съемку с дрона, использование хромакея и других эффектов.

Обычно на конкурсе песни "Евровидение" все артисты выступают на одной сцене при одинаковых обстоятельствах, имея равные возможности проявить себя. Что касается "записей в прямом эфире", организаторы "Евровидения" утвердили дополнительные меры, гарантирующие честность конкурса.

Как должна проходить запись?

Перед записью каждая участвующая вещательная компания встретится с координатором и представит график сеанса записи, настройки студии и план камеры.

Глава делегации должен присутствовать во время 60-минутной сессии записи трех разрешенных дублей, и самостоятельно или вместе с кем-либо, имеющим соответствующие полномочия, принять окончательное решение о том, какой дубль будет выбран.

Во время записи будет установлено прямое соединение, чтобы позволить исполнительному супервайзеру ESC и представителю независимого наблюдателя за голосованием следить за процессом, оказывать помощь и поддержку, а также обеспечивать целостность записи.

Ранее мы сообщали, что организаторы "Евровидения" не будут повторно проводить жеребьевку полуфиналов. Мы также писали, что в США создадут аналог "Евровидения".

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