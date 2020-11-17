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Организаторы Евровидения не будут повторно проводить жеребьевку полуфиналов

17 ноября, 21:56

Многие зрители уже приобрели билеты на полуфиналы с участием конкретных стран

Организаторы международного конкурса "Евровидение-2021" решили не проводить новую жеребьевку полуфиналов, оставив в силе результаты прошлогодней, поскольку в конкурсе будут принимать участие представители тех же стран, которые должны были петь в Роттердаме в мае 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Евровидения.

"Все страны, отобранные для участия в первом и втором полуфиналах в нынешнем году, останутся на тех же позициях в Роттердаме 2021 года", – говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что приняли такое решение, исходя из удобства как для участников, так и для зрителей, которые уже приобрели билеты на полуфиналы с участием конкретных стран.

Первый полуфинал состоится 18 мая 2021 года, в нем примут участие Германия, Италия, Нидерланды, Северная Македония, Беларусь, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.

Во втором полуфинале, назначенном на 21 мая 2021 года, будут участвовать артисты из Франции, Испании, Великобритании, Австрии, Молдовы, Польши, Сан-Марино, Сербии, Исландии, Чехии, Греции, Эстонии, Дании, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Армении, Латвии, Грузии, Португалии и Албании.

Ранее сообщалось, что после отмены мероприятия в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 65-й конкурс "Евровидение" будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18, 20 и 22 мая 2021 года.

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Евровидение участники жеребьевка полуфинал
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