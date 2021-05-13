Международный день семьи: дата, история и поздравления

В середине мая в мире отмечается День семьи: поздравьте близких и родных с праздником

С Днем семьи: картинки и пожелания Фото: Pexels

В субботний выходной, 15 мая, во многих странах отмечается Международный день семей. Как понятно из названия, этот праздник посвящен в первую очередь любви, взаимопониманию, гармонии и верности.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Международный день семьи: история праздника

День, посвященный самым родным и близким людям, был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году в резолюции 47/237 о Международном годе семьи. С того времени этот праздник ежегодно отмечается 15 мая. Его цель – акцентировать внимание людей во всех странах на многочисленные проблемы семьи.

Сложно переоценить роль семьи для каждого из нас. С семьи начинается жизнь, в семье происходит формирование личности, семья является источником любви и уважения, на которых строится цивилизованное общество и без которых не может существовать человек.

Примечательно, что, помимо праздника Международного дня семьи, существует также и День семьи в Украине, который приходится на 8 июля. А еще в Украине любят такие популярные семейные праздники, как День матери, День отца и День защиты детей.

С праздником Международного дня семьи: поздравления и картинки

Как отметить Международный день семьи? Обязательно обнимите членов своей семьи, скажите им, как вы их любите и цените, поделитесь своими чувствами и ощутите их важность для вас. А если в этот день у вас нет возможности лично поздравить близких людей, то обязательно отправьте поздравления, стихи и тематические картинки.

С Днем семьи: поздравления в стихах

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Нет ничего важнее в жизни

Родных людей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои.

Любите близких, уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

С Днем семьи: картинки и поздравления Фото: Pexels

Красивые поздравления с Днем семьи в прозе

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Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому в Международный день семьи хочу пожелать, чтобы ваша семья всегда была для вас тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка родных и близких людей помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи царит мир и любовь!

С Днем семьи: картинки и поздравления Фото: Pexels

Милые пожелания в День семьи

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Нет ничего семьи дороже

И спорить с этим смысла нет.

Для стариков, для молодежи

Семья – вот главный в жизни свет!



Только в семье тебе помогут

И только там тебя поймут,

Укажут верную дорогу

И скажут правду, не солгут.



Свою семью всегда любите,

Цените каждую деталь,

Ее всем сердцем берегите,

Как драгоценнейший хрусталь!

С Днем семьи: картинки и поздравления Фото: Pexels

Лучшие поздравления и картинки с Днем семьи

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Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уважение, добро.



И любовь и верность будут

В жизни вашей навсегда,

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.



Ценностей на свете много,

Но семья главней всего.

И важней ее не будет

Ничего и никого.

С Днем семьи: картинки и поздравления Фото: Pexels

Лучшие поздравления с Днем семьи в прозе

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В прекрасный праздник, Международный день семьи, хочу вас поздравить и пожелать хранить свой очаг и никогда не позволять ему гаснуть. А также желаю любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок, причем не только когда День семьи, но и каждый миг! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга и дарите нежность.

С Днем семьи: картинки и поздравления Фото: Pexels

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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