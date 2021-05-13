Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Международный день семьи: дата, история и поздравления

Сегодня, 12:10

В середине мая в мире отмечается День семьи: поздравьте близких и родных с праздником

С Днем семьи: картинки и пожелания
С Днем семьи: картинки и пожелания
Фото: Pexels

В субботний выходной, 15 мая, во многих странах отмечается Международный день семей. Как понятно из названия, этот праздник посвящен в первую очередь любви, взаимопониманию, гармонии и верности.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Международный день семьи: история праздника

День, посвященный самым родным и близким людям, был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году в резолюции 47/237 о Международном годе семьи. С того времени этот праздник ежегодно отмечается 15 мая. Его цель – акцентировать внимание людей во всех странах на многочисленные проблемы семьи.

Сложно переоценить роль семьи для каждого из нас. С семьи начинается жизнь, в семье происходит формирование личности, семья является источником любви и уважения, на которых строится цивилизованное общество и без которых не может существовать человек.

Примечательно, что, помимо праздника Международного дня семьи, существует также и День семьи в Украине, который приходится на 8 июля. А еще в Украине любят такие популярные семейные праздники, как День матери, День отца и День защиты детей.

С праздником Международного дня семьи: поздравления и картинки

Как отметить Международный день семьи? Обязательно обнимите членов своей семьи, скажите им, как вы их любите и цените, поделитесь своими чувствами и ощутите их важность для вас. А если в этот день у вас нет возможности лично поздравить близких людей, то обязательно отправьте поздравления, стихи и тематические картинки.

Читайте также:
Как поздравить человека с праздником, когда он далеко

С Днем семьи: поздравления в стихах

***

Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои.
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!

С Днем семьи: картинки и поздравления
С Днем семьи: картинки и поздравления
Фото: Pexels

Красивые поздравления с Днем семьи в прозе

***

Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому в Международный день семьи хочу пожелать, чтобы ваша семья всегда была для вас тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка родных и близких людей помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи царит мир и любовь!

С Днем семьи: картинки и поздравления
С Днем семьи: картинки и поздравления
Фото: Pexels

Милые пожелания в День семьи

***

Нет ничего семьи дороже
И спорить с этим смысла нет.
Для стариков, для молодежи
Семья – вот главный в жизни свет!

Только в семье тебе помогут
И только там тебя поймут,
Укажут верную дорогу
И скажут правду, не солгут.

Свою семью всегда любите,
Цените каждую деталь,
Ее всем сердцем берегите,
Как драгоценнейший хрусталь!

С Днем семьи: картинки и поздравления
С Днем семьи: картинки и поздравления
Фото: Pexels

Лучшие поздравления и картинки с Днем семьи

***

Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.

И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда,
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.

Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.

С Днем семьи: картинки и поздравления
С Днем семьи: картинки и поздравления
Фото: Pexels

Лучшие поздравления с Днем семьи в прозе

***

В прекрасный праздник, Международный день семьи, хочу вас поздравить и пожелать хранить свой очаг и никогда не позволять ему гаснуть. А также желаю любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок, причем не только когда День семьи, но и каждый миг! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга и дарите нежность.

С Днем семьи: картинки и поздравления
С Днем семьи: картинки и поздравления
Фото: Pexels

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине День матери: незабываемые поздравления и картинки Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам Что подарить женщине по ее знаку зодиака Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник
праздники стихи поздравления картинки день семьи
Реклама

Новости партнеров

Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака

Популярные статьи

Вчера, 19:21Звездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

Вчера, 17:03Звездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

Вчера, 16:52Звездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

Вчера, 12:39Звездно

Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчера, 11:55Звездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

Вчера, 09:18Модно

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

Вчера, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

11 маяEvents

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

11 маяЗвездно

Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

11 маяЗвездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

11 маяЗвездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

10 маяEvents

Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

10 маяФаново

Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

10 маяЗвездно

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

10 маяЗвездно

Продюсер Голосу країни признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом

10 маяЗвездно

Джессика из Холостяка расставила все точки над "і", рассказав правду о шоу

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Основные симптомы индийского штамма коронавируса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять