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Спустя два года: Адель и Саймон Коннекки достигли соглашения о разводе

Сегодня, 10:08

Экс-возлюбленные не могли разделить имущество

Весной 2019 года стало известно, что Адель разводится с Саймоном Коннекки, с которым воспитывает общего ребенка. Спустя почти два года экс-супруги смогли договориться и прийти к общему соглашению относительно раздела имущества.

15 января Адель и Саймон Коннекки подали в суд документы о разводе и опеке над сыном Анжело. Бумаги еще не подписаны судьей, а значит, пара фактически остается мужем и женой. Об этом пишет People.

Адель и Саймон Коннекки на "Грэмми" в 2017 году
Фото: Getty Images

"Адель и ее партнер расстались. Они полны решимости вместе с любовью воспитывать своего сына. Как всегда, они просят уединения. Дальнейших комментариев не будет", – заявил представитель Адель.

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Адель и Саймон Коннекки начали встречаться в 2011 году, а в 2012-м у них появился ребенок. Певица не афишировала свой роман в течение нескольких лет. Однако в 2017 году Адель публично призналась, что они с Саймоном сыграли свадьбу.

О самых громких разводах звезд смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее похудевшая Адель объявила о возвращении на сцену и выступила на шоу Saturday Night Live. Смотрите, как изменилась певица.

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