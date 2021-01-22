Спустя два года: Адель и Саймон Коннекки достигли соглашения о разводе

Экс-возлюбленные не могли разделить имущество

Весной 2019 года стало известно, что Адель разводится с Саймоном Коннекки, с которым воспитывает общего ребенка. Спустя почти два года экс-супруги смогли договориться и прийти к общему соглашению относительно раздела имущества.

15 января Адель и Саймон Коннекки подали в суд документы о разводе и опеке над сыном Анжело. Бумаги еще не подписаны судьей, а значит, пара фактически остается мужем и женой. Об этом пишет People.

Адель и Саймон Коннекки на "Грэмми" в 2017 году

Фото: Getty Images

"Адель и ее партнер расстались. Они полны решимости вместе с любовью воспитывать своего сына. Как всегда, они просят уединения. Дальнейших комментариев не будет", – заявил представитель Адель.

Адель и Саймон Коннекки начали встречаться в 2011 году, а в 2012-м у них появился ребенок. Певица не афишировала свой роман в течение нескольких лет. Однако в 2017 году Адель публично призналась, что они с Саймоном сыграли свадьбу.

О самых громких разводах звезд смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее похудевшая Адель объявила о возвращении на сцену и выступила на шоу Saturday Night Live. Смотрите, как изменилась певица.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться