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В Московию подались? Украинская группа Green Grey выступит на российском фестивале – в Сети разозлились

Сегодня, 18:44

На официальном сайте российского фестиваля "Дикая мята" появилась информация о том, что одним из участников является украинская группа Green Grey. Также в афише значится Иван Дорн

Знаменитая украинская рок-группа Green Grey, которая была основана в 1993 году, приглашена на популярный российский музыкальный фестиваль "Дикая мята". В Сети сразу же негативно отреагировали на планы артистов выступить на территории РФ. Но это не первая подобная новость на сегодня – ранее мы сообщали, что Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ.

Анонс выступления Green Grey появился на официальном сайте фестиваля Дикая мята. Говорится, что это будет первый концерт артистов в России с 2011 года.

Green Grey
Green Grey
Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

В Instagram-аккаунте фестиваля также появилась афиша с заявленными участниками, среди которых, помимо Green Grey, значится и Иван Дорн.

Мы запросили комментарий у пресс-службы группы Green Grey и ждем уточнения этой информации.

Скриншот Instagram

А тем временем пользователи Сети написали:

  • "Ну что? Green Grey – деньги не пахнут? Не стыдно? Бабло победило? Ну о Дорне то и разговора нет"
  • "Что в Московию подались?"
  • "У них отмазка: искусство вне политики"

Ранее сообщалось, что Киркоров записал трек с MARUV.

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