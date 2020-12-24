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Декольте и макияж: поклонники не узнали молодую супругу Петросяна (фото)

Сегодня, 11:00

Татьяна Брухунова сделала фото в непривычном образе

Молодую супругу Евгения Петросяна – Татьяну Брухунову, стиль которой мы недавно сравнили с его помощницей, не узнали ее подписчики. Татьяна опубликовала в Instagram новые фото, на которых, по мнению пользователей Сети, она не похожа сама на себя.

В повседневной жизни Татьяна не носит наряды с глубоким декольте и не использует декоративную косметику. Однако на этот раз девушка опубликовала снимки, на которых позирует в элегантном черном платье и с макияжем на лице.

"Минутка самолюбования", – подписала фото Брухунова.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
Фото: instagram.com/bruhunova

В комментариях к снимкам поклонники девушки не смогли сдержать эмоций: "Вас не узнать", "Красавица", "Невозможно хороша", "Какой удачный образ", "Вы как из сказки".

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
Фото: instagram.com/bruhunova

Напомним, 75-летний Евгений Петросян впервые показал маленького сына от молодой жены.

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