alyona alyona разделась и сравнила себя с Дорофеевой: фотобаттл

Рэперша удалила все свои фото из Instagram, оставив один пост

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая в конце марта заразилась коронавирусом, удалила все свои посты в Instagram. В профиле девушка оставила только один снимок, который вызвал классный фидбэк у ее аудитории.

Алена повторила снимок Нади Дорофеевой, где та загорает в шезлонге, прикрыв грудь журналом. В качестве реквизита рэперша использовала газету "Сільські вісті".

alyona alyona / DORODEEVA Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Коли красу не ховають за словами – я чую галас", – подписала фотографию alyona alyona.

В комментариях артистку засыпали комплиментами, отметив ее смелость и женственность.

"Вы – пример женственности, мужественности и оптимизма для многих женщин страны!", "Вы делаете очень важное дело", "Вы смелая девушка, Алена. Не каждая сможет так показать себя", – пишут поклонники Алены.

Пока в Insta-профиле alyona alyona не появятся новые интересные посты, посмотрите свежий выпуск ютуб-шоу "Дед Панч и молодежь", где рассказывают все, что нужно знать о локдауне:

Ранее alyona alyona впервые рассказала о загадочном бойфренде и показала совместные фото с ним.

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