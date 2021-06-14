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Чувствуешь себя обезьянкой в клетке: дочь Заворотнюк пожаловалась на бестактных людей

Сегодня, 08:49

Анна рассказала, что незнакомые люди задают много вопросов о здоровье матери. Девушка говорит, что ее жизнь – не цирк, а она не обезьянка в клетке

Дочь Заворотнюк пожаловалась на бестактных людей
Дочь Заворотнюк пожаловалась на бестактных людей
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, пожаловалась на бестактность людей, которые постоянно спрашивают про состояние здоровья матери. Об этом Анна написала в Instagram.

"На неделе была у врача, просто обследование. Две женщины врача в кабинете. В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается. "А это правда что пишут? А то, а се? Ой, я прям плакала когда узнала". Когда узнала, плакала я", – пишет девушка.

Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на бестактных людей
Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на бестактных людей
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна говорит, что понимает еще, когда о здоровье матери спрашивают друзья, которые почти и не спрашивают, и которым она очень благодарна за это. Но когда абсолютно незнакомые люди, начинают задавать вопросы, то девушке чувствует себя обезьянкой в клетке: "Но моя жизнь – не цирк".

Дочь Анастасии Заворотнюк говорит, что она довольно скрытный человек и не любит быть на виду у всех.

"Я закрытый человек и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой", – написала она.

Дочь Заворотнюк пошла к психологу – подробнее в сюжете:

Ранее Анна Заворотнюк отреагировали на слухи о здоровье мамы.

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Источник: Сегодня
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