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Відчуваєш себе мавпочкою в клітці: дочка Заворотнюк поскаржилася на безтактних людей

Сьогодні, 08:49

Анна розповіла, що незнайомі люди ставлять багато питань про здоров'я матері. Дівчина каже, що її життя – не цирк, а вона не мавпочка в клітці

Дочка Заворотнюк поскаржилася на безтактних людей
Дочка Заворотнюк поскаржилася на безтактних людей
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочка актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, поскаржилася на нетактовність людей, які постійно запитують про стан здоров'я матері. Про це Анна написала в Instagram.

"На тижні була у лікаря, просто обстеження. Дві жінки лікаря в кабінеті. У місці, де ти взагалі не чекаєш ніяких особистих питань, починається. "А це правда що пишуть? А те, а се? Ой, я прям плакала коли дізналася". Коли дізналася, плакала я", – пише дівчина.

Дочка Анастасії Заворотнюк поскаржилася на безтактні людей
Дочка Анастасії Заворотнюк поскаржилася на безтактні людей
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна каже, що розуміє ще, коли про здоров'я матері запитують друзі, які майже і не питають, і яким вона дуже вдячна за це. Але коли абсолютно незнайомі люди, починають ставити питання, то дівчина відчуває себе мавпочкою в клітці: "Але моя життя – не цирк".

Дочка Анастасії Заворотнюк каже, що вона досить скритна людина і не любить бути на виду у всіх.

"Я закрита людина і була б моя воля, я б абсолютно все зберігала в собі, мені так легше. Часом просто хочеться стати невидимкою", – написала вона.

Дочка Заворотнюк пішла до психолога – докладніше в сюжеті:

Раніше Анна Заворотнюк відреагували на чутки про здоров'я мами.

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Джерело: Сьогодні
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