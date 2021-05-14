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Чтобы не тратиться на других: директор Поляковой признался, как экономил на звезде

Сегодня, 14:19

Артем Чирков рассказал, что выходил с Поляковой на сцену в образе коня

Оля Полякова на сцене
Оля Полякова на сцене
Фото: Скриншот из видео

Некоторое время назад на концертах Оли Поляковой, которая обвинила Меладзе в харассменте, кроме ее балета, можно было увидеть коня в красной шинели. Он участвовал во многих шоу, но зрители не знали, кто прятался за этой маской.

Оказывается, конем Поляковой все то время был ее теперь уже директор – Артем Чирков. Об этом он рассказал в интервью для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина".

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"Я побывал на всех главных сценах страны как артист, но этого никто не знал, – рассказывает Артем. – Я так подумал, или я кого-то найму, что будет получать эти деньги... это же райдер нужно на него, дорога, еда... То я решил эти деньги зарабатывать сам".

Артем, которого певица называет своим гастрольным мужем, также вспомнил, как они с Олей ругались и мирились. Дважды он даже почти уволился, но потом возвращался к Поляковой.

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