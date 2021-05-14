Під маскою коня Олі Полякової переховувався нинішній директор артистки

Артем Чирков розповів, що виходив з Поляковою на сцену в образі коня

Оля Полякова на сцені Фото: Скриншот из видео

Деякий час назад на концертах Олі Полякової, яка звинуватила Меладзе в харасменті, крім її балету, можна було побачити коня в червоній шинелі. Він брав участь у багатьох шоу, але глядачі не знали, хто ховався за цією маскою.

Виявляється, конем Полякової весь той час був її тепер уже директор – Артем Чирков. Про це він розповів в інтерв'ю для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна".

"Я побував на всіх головних сценах країни як артист, але цього ніхто не знав, – розповідає Артем. – Я так подумав, чи я когось найму, хто буде отримувати ці гроші... це ж райдер треба на нього, дорога, їжа... То я вирішив ці гроші заробляти сам".

Артем, якого співачка називає своїм гастрольним чоловіком, також згадав, як вони з Олею лаялися і мирилися. Двічі він навіть майже звільнився, але потім повертався до Полякової.

Нагадаємо, що раніше танцюрист із балету Олі Полякової розповів, як вона позбавила його гонорару.

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