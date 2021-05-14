Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Під маскою коня Олі Полякової переховувався нинішній директор артистки

Сьогодні, 14:19

Артем Чирков розповів, що виходив з Поляковою на сцену в образі коня

Оля Полякова на сцені
Оля Полякова на сцені
Фото: Скриншот из видео

Деякий час назад на концертах Олі Полякової, яка звинуватила Меладзе в харасменті, крім її балету, можна було побачити коня в червоній шинелі. Він брав участь у багатьох шоу, але глядачі не знали, хто ховався за цією маскою.

Виявляється, конем Полякової весь той час був її тепер уже директор – Артем Чирков. Про це він розповів в інтерв'ю для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна".

Читайте також:
15 доларів за виступ – експродюсерка Полякової про те, як насправді починалася її кар'єра

"Я побував на всіх головних сценах країни як артист, але цього ніхто не знав, – розповідає Артем. – Я так подумав, чи я когось найму, хто буде отримувати ці гроші... це ж райдер треба на нього, дорога, їжа... То я вирішив ці гроші заробляти сам".

Артем, якого співачка називає своїм гастрольним чоловіком, також згадав, як вони з Олею лаялися і мирилися. Двічі він навіть майже звільнився, але потім повертався до Полякової.

Нагадаємо, що раніше танцюрист із балету Олі Полякової розповів, як вона позбавила його гонорару.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Полякова пояснила свою пристрасть до оголення - чому цього не мають боятися жінки Кондратюк про концерти російських зірок в Україні: Це все одно, що ср*ти на голову Остапчук схвалив скандал Кароль і Полякової: Це робить хайп
концерти Оля Полякова
Реклама

Новини партнерів

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Тренды маникюра: 7 модных оттенков лака для ногтей на весну 2021
Тренды маникюра: 7 модных оттенков лака для ногтей на весну 2021
Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина
Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина

Популярні статті

Сьогодні, 14:03Смачно

5 рецептів перших страв зі щавлем – від українського класичного борщу до французького супу

Сьогодні, 10:26Зірково

Галкін поділився новим фото підрослої дочки Пугачової, і вона сама чарівність

Сьогодні, 09:43Зірково

Меладзе з синцями під очима майже не спить після народження дитини (відео)

Сьогодні, 08:48Психо

Яка тварина відповідає кожному знаку зодіаку

Вчора, 04:50Психо

Гороскоп на сьогодні 13 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не скигліть!

12 травняЗірково

Євробачення-2021: учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady

12 травняЗірково

Макаревич про побачене в Україні: Я не слухаю розповіді, які говорять в Росії (відео)

12 травняЗірково

Кіркоров порівняв головну фаворитку Євробачення-2021 з молодою Пугачовою

12 травняЗірково

Ексдружина DZIDZIO заявила, що у людей помилкова думка про їхній шлюб: Я ніколи не сиділа вдома

12 травняЗірково

Як насправді знімають Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

12 травняЗірково

Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото

12 травняМодно

Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка

12 травняПартнерський матеріал

Катерина Кононенко: "Своїм прикладом надихаю на перемогу!"

12 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

11 травняEvents

Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

11 травняЗірково

Як Дантес моркву на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)

Новини партнерів

Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Сколько нужно есть рыбы, чтобы продлить себе жизнь
Сколько нужно есть рыбы, чтобы продлить себе жизнь
Красавица Кидман заворожила соблазнительным нарядом
Красавица Кидман заворожила соблазнительным нарядом
Главный тренд среди купальников на лето 2021. Фото
Главный тренд среди купальников на лето 2021. Фото
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
Анастасия Приходько встала на защиту Меладзе после скандала
Анастасия Приходько встала на защиту Меладзе после скандала

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти