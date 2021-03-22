Танцор из балета Оли Поляковой рассказал, как она лишила его гонорара

Это случилось не один раз

Участник "Танців з зірками" и артист балета Оли Поляковой 24-летний Максим Ежов недавно рассказал о страшном ДТП, в результате которого едва не погиб. В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" танцор также поделился историей о работе с Королевой Ночи.

Максима Ежова украинские зрители знают как партнера Леси Никитюк в танцевальном проекте, а также парня из команды Оли Поляковой. Максим рассказал, каково работать с характерной звездой.

Макс Ежов и Оля Полякова

Фото: instagram.com/ezhov_maksim_

В шоу-балете Поляковой Ежов уже полтора года. За это время он успел стать неотъемлемой частью выступлений артистки. По словам Макса, они не только коллеги с Олей, но и друзья.

"Оля – она ​​классная. Она добрая, она всегда поможет, всегда откликнется", – делится танцор в интервью.

Но как руководитель Полякова очень требовательна. Однажды она даже лишила Ежова гонорара.

"Я как-то забыл костюмы и меня лишили гонорара. Теперь перед тем как ехать я проверяю все костюмы", – признается герой "Зіркового шляху".

Подобная ситуация повторилась. Перед одним из выступлений Максим был нетрезв, а Оля это заметила.

"Я слышу амбре такое, как ты собираешься работать? Валик, оштрафуй его, он набухался перед работой... Значит сегодня на корпоративе ты не будешь работать, нет, будешь работать бесплатно", – выдала шокированная Полякова.

Не пропустите новый выпуск YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

Напомним, что ранее Оля Полякова разделась на камеру ради TikTok.

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