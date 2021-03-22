Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Танцор из балета Оли Поляковой рассказал, как она лишила его гонорара

Сегодня, 13:40

Это случилось не один раз

Участник "Танців з зірками" и артист балета Оли Поляковой 24-летний Максим Ежов недавно рассказал о страшном ДТП, в результате которого едва не погиб. В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" танцор также поделился историей о работе с Королевой Ночи.

Максима Ежова украинские зрители знают как партнера Леси Никитюк в танцевальном проекте, а также парня из команды Оли Поляковой. Максим рассказал, каково работать с характерной звездой.

Макс Ежов и Оля Полякова
Фото: instagram.com/ezhov_maksim_

В шоу-балете Поляковой Ежов уже полтора года. За это время он успел стать неотъемлемой частью выступлений артистки. По словам Макса, они не только коллеги с Олей, но и друзья.

"Оля – она ​​классная. Она добрая, она всегда поможет, всегда откликнется", – делится танцор в интервью.

Читайте также:
Макс Ежов из "Танців з зірками" показал разбитую машину и обматерил ЖЭК: фото

Но как руководитель Полякова очень требовательна. Однажды она даже лишила Ежова гонорара.

"Я как-то забыл костюмы и меня лишили гонорара. Теперь перед тем как ехать я проверяю все костюмы", – признается герой "Зіркового шляху".

Подобная ситуация повторилась. Перед одним из выступлений Максим был нетрезв, а Оля это заметила.

"Я слышу амбре такое, как ты собираешься работать? Валик, оштрафуй его, он набухался перед работой... Значит сегодня на корпоративе ты не будешь работать, нет, будешь работать бесплатно", – выдала шокированная Полякова.

Не пропустите новый выпуск YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

Напомним, что ранее Оля Полякова разделась на камеру ради TikTok.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире Полякова о "примирении" с Кароль после скандала: "Она развернулась и ушла" Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"
Оля Полякова Максим Ежов
Реклама

Новости партнеров

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь

Популярные статьи

Сегодня, 11:25Events

40 святых 2021: самая сильная молитва

Сегодня, 06:10Фаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Сегодня, 05:23Психо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

Вчера, 12:46Events

40 святых-2021: дата, приметы, история и значение праздника

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

Вчера, 05:25Психо

Гороскоп на сегодня 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

Вчера, 00:00Звездно

Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

20 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 20 марта: Водолеи заработают много денег, а Рыбам нужно побыть наедине

19 мартаВкусно

Как сварить вкусную рассыпчатую перловку

19 мартаФаново

Весеннее равноденствие в 2021 году: интересные приметы дня

19 мартаПсихо

Как научиться быть счастливым каждый день: 7 простых шагов

19 мартаВкусно

С чем нужно есть творог – 4 полезных сочетания

19 мартаЗвездно

5 фильмов о счастье, которые повысят ваш уровень серотонина

19 мартаEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2021 году

Новости партнеров

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять