Человек-эпоха. Человек-легенда: звезды о смерти Григория Чапкиса

Звезды у себя в соцсетях рассказывают, каким запомнят легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса

Звезды прокомментировали смерть Григория Чапкиса Фото: Instagram

Вчера вечером стало известно о смерти известного украинского хореографа и народного артиста Украины Григория Чапкиса. Он скончался в возрасте 91 года в результате продолжительной болезни. Звезды у себя в соцсетях делятся воспоминаниями о хореографе.

Телеведущий Юрий Горбунов одним из первых прокомментировал в Instagram новость о смерти легендарного хореографа.

"Вечная память вам, Маэстро! Трудно без вас теперь представить "Танці з зірками!!" Большой пример для всех, как надо любить профессию, свое дело и жизнь!! RIP", – написал Горбунов.

Юрий Горбунов прокомментировал смерть Григория Чапкиса Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Певец Павел Зибров у себя в InstaStories поделился совместным фото с Григорием Николаевичем.

"Вечная память! Человек-эпоха. Человек-легенда. Человек-танец", – подписал снимок певец.

Павел Зибров прокомментировал смерть Григория Чапкиса Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина в InstaStories была кратка.

"Уважение и память, Григорий Николаевич", – написала Юлия Санина.

Юлия Санина прокомментировала смерть Григория Чапкиса Фото: instagram.com/the_hardkiss

Хореографу Ксении Горб посчастливилось поработать вместе с Григорием Чапкисом. Она поделилась в Instagram архивными видео. (Чтобы посмотреть видео – листайте влево.)

"Казалось, вы непобедим. Мое бесконечное уважение ....В свои 91 год вы так любили и уважали жизнь, танец и людей", – написала Ксения.

Леся Никитюк поделилась в Instagram совместным фото с Григорием Чапкисом.

"Светлая память, Григорий Николаевич... мы будем все скучать за вами. Плачу", – написала телеведущая.

Леся Никитюк прокомментировала смерть Григория Чапкиса Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Наталья Могилевская в Instagram призналась, каким в ее памяти останется Григорий Чапкис.

"Всегда на высоте... Я хочу, чтобы вас запомнили таким! Мой преподаватель в Академии искусств, мой строгий судья, мой друг и мой партнер по школе танцев! Какая же это утрата для всех нас. Вы были таким сильным, ясным, горящим... Я ненавижу эйджизм, и вы доказали всем невеждам и слабакам, что мужчина и в 90 лет может иметь лоск, быть звездой, ухаживать за женщинами, благоухать и работать на полную. Спасибо за танец, спасибо за нашу свадьбу, спасибо за пример. Примите мою благодарность и восхищение навечно", – написала певица.

Наталья Могилевская прокомментировала смерть Григория Чапкиса Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Джамала в InstaStories тоже была немногословна.

"Невероятный. Один и только. Светлая память", – написала певица.

Джамала прокомментировала смерть Григория Чапкиса Фото: instagram.com/jamalajaaa

Все подробности в спецтеме Смерть Григория Чапкиса

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