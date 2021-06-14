Людина епоха. Людина легенда: зірки про смерть Григорія Чапкіса

Зірки у себе в соцмережах розповідають, яким запам'ятають легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса

Зірки прокоментували смерть Григорія Чапкіса Фото: Instagram

Вчора ввечері стало відомо про смерті відомого українського хореографа і народного артиста України Григорія Чапкіса . Він помер у віці 91 року, в результаті тривалої хвороби. Зірки у себе в соцмережах діляться спогадами про хореографа.

Телеведучий Юрій Горбунов один з перших прокоментував в Instagram новину про смерть легендарного хореографа.

"Вічна пам'ять вам, Маестро! Важко без вас тепер уявити" Танці з зірками !! " Великий приклад для всіх, як треба любити професію, свою справу і життя !! RIP ", – написав Горбунов.

Юрій Горбунов прокоментував смерть Григорія Чапкіса Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Співак Павло Зібров у себе в InstaStories поділився спільним фото з Григорієм Миколайовичем.

"Вічна пам'ять! Людина епоха. Людина легенда. Людина танець", – підписав знімок співак.

Павло Зібров прокоментував смерть Григорія Чапкіса Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна в InstaStories була коротка.

"Повага і пам'ять, Григорій Миколайович", – написала Юлія Саніна.

Юлія Саніна прокоментувала смерть Григорія Чапкіса Фото: instagram.com/the_hardkiss

Хореографу Ксенії Горб пощастило попрацювати разом з Григорієм Чапкісом. Вона поділилася в Instagram архівними відео. (Щоб подивитися відео – перегортайте вліво)

"Здавалося, ви непереможний. Моя нескінченна повага .... В свої 91 рік ви так любили і поважали життя, танець і людей", – написала Ксенія.

Леся Нікітюк поділилася в Instagram спільним фото з Григорієм Чапкісом.

"Світла пам’ять Григорій Миколайович… ми будемо всі сумувати за вами. Плачу", – написала телеведуча.

Леся Нікітюк прокоментувала смерть Григорія Чапкіса Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Наталя Могилевська в Instagram зізналася, яким в її пам'яті залишиться Григорій Чапкіс.

"Завжди на висоті ... Я хочу, щоб вас запам'ятали таким! Мій викладач в Академії мистецтв, мій суворий суддя, мій друг і мій партнер по школі танців! Яка ж це втрата для всіх нас. Ви були таким сильним, ясним, палаючим ... Я ненавиджу ейджизм, і ви довели, всім невігласам і слабакам, що чоловік і в 90 років може мати лиск, бути зіркою, залицятися до жінок, працювати на повну. Спасибі за танець, спасибі за наше весілля, спасибі за приклад. Прийміть мою подяку і захоплення навічно ", – написала співачка.

Наталя Могилевська прокоментувала смерть Григорія Чапкіса Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Джамала в InstaStories теж була небагатослівна.

"Неймовірний. Один і тільки. Світла пам'ять", – написала співачка.

Джамала прокоментувала смерть Григорія Чапкіса Фото: instagram.com/jamalajaaa

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