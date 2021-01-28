Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бритни Спирс напугала фанатов странными танцами на фоне рождественской елки – видео

Сегодня, 17:02

Поклонники обеспокоены состоянием певицы

Бритни Спирс, которая недавно показала новое фото с бойфрендом, напугала поклонников странным танцем.

В Instagram артистка опубликовала видео, на котором танцует на фоне рождественской елки. На ней белый топ с открытыми плечами и животом, а также мини-шорты. Она сделала яркий макияж. А в качестве прически немного растрепанный хвост.

"Иногда просто нужно немного повеселиться", – подписала Бритни видео.

Также певица посоветовала своим поклонникам попробовать так потанцевать.

Britney Spears (@britneyspears)

Не все оценили такой совет.

"Такое ощущение, что она умерла и попала в ад" "Кто-нибудь звоните в полицию", "Что с ней такое?", – написала в Сети.

Напомним, уже 12 лет певица находится под опекой своего отца Джеймса Спирса после множества скандалов, связанных с наркотиками. В 2020 году артистка пыталась добиться права самостоятельно контролировать свою жизнь, но проиграла дело в суде.

Ранее мы рассказывали, что Бритни Спирс уже устраивала странные танцы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бывший муж Бритни Спирс был на штурме Капитолия: фото Отец и опекун 39-летней Бритни Спирс утверждает, что не общался с дочерью с августа Бритни Спирс записала видеообращение, в котором сообщила, что она в порядке. Фанаты сомневаются
танцы Бритни Спирс
Реклама

Новости партнеров

Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа

Популярные статьи

Сегодня, 17:53Вкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Сегодня, 16:15Вкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

Сегодня, 05:01Психо

Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

Вчера, 20:00Звездно

"Он может стать овощем": сын Алибасова о его состоянии

Вчера, 16:56Звездно

У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же супруга?

Вчера, 13:39Звездно

Умер звезда сериала "Молодежка"

Вчера, 13:21Звездно

Эллерт и Мишина честно признались, что их дико бесит друг в друге: видео

Вчера, 12:39Звездно

"Очень больно": дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Вчера, 12:03Вкусно

Курага – в чем польза и как правильно выбрать сухофрукт

Вчера, 09:30PR

Ирина Вишнетская – Senior Project Manager IT-индустрии

Вчера, 05:51Психо

Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецы будут считать прибыль, а Ракам будут легко даваться переговоры

26 январяЗвездно

Кейт Миддлтон назвали самой ленивой в королевской семье

26 январяВкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

26 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 26 января: Овнам нужно использовать свой опыт, а Тельцам – замедлиться

25 январяЗвездно

Андрей Данилко рассказал, что выдало Олега Винника под маской Буйвола

25 январяЗвездно

Дан Балан опубликовал редкое фото с Тиной Кароль: у фанатов истерика

Новости партнеров

Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Катя Осадчая показала беременный животик в обтягивающем платье
Катя Осадчая показала беременный животик в обтягивающем платье
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять