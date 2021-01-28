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Брітні Спірс налякала фанатів дивними танцями на тлі різдвяної ялинки – відео

Сьогодні, 17:02

Шанувальники стурбовані станом співачки

Брітні Спірс, яка нещодавно показала нове фото з бойфрендом , налякала шанувальників дивним танцем.

В Instagram артистка опублікувала відео, на якому танцює на тлі різдвяної ялинки. На ній білий топ з відкритими плечима і животом, а також мінішорти. Вона зробила яскравий макіяж. А в якості зачіски трохи розтріпаний хвіст.

"Іноді просто потрібно трохи повеселитися", – підписала Брітні відео.

Також співачка порадила своїм шанувальникам спробувати так потанцювати.

Britney Spears (@britneyspears)

Не всі оцінили таку пораду.

"Таке відчуття, що вона померла і потрапила в пекло" "Хто-небудь телефонуйте в поліцію", "Що з нею таке?", – написала в Мережі.

Нагадаємо, вже 12 років співачка знаходиться під опікою свого батька Джеймса Спірса після безлічі скандалів, пов'язаних з наркотиками. В 2020 році артистка намагалася домогтися права самостійно контролювати своє життя, але програла справу в суді.

Раніше ми розповідали, що Брітні Спірс вже влаштовувала дивні танці.

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