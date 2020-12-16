Отец и опекун 39-летней Бритни Спирс утверждает, что не общался с дочерью с августа

Джейми Спирс утверждает, что любит дочь и стремится защитить ее

Отец и по совместительству опекун 39-летней певицы Бритни Спирс заявил, что не общался со своей дочерью почти четыре месяца, сообщает CNN.

68-летний Джейми Спирс рассказал о продолжающемся судебном разбирательстве со своей дочерью, которая пытается избавиться от его опеки.

"Я люблю свою дочь и очень по ней скучаю. Когда член семьи нуждается в особой заботе и защите, все остальные должны активизироваться, как я делал это последние 12 с лишним лет, чтобы охранять, защищать и продолжать безоговорочно любить Бритни. Я буду продолжать любить ее и защищать от тех, кто преследует корыстные интересы, и тех, кто стремится навредить ей и всей моей семье", – заявил Джейми.

Джейми и Бритни Спирс Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимостей. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу. В Instagram поп-принцесса 00-х публикует одни и те же селфи и танцы, в которых пользователи соцсети видят мольбу о помощи и даже символы, соответствующие просьбе позвонить в службу спасения США – 911.

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