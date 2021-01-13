Бритни Спирс в сексуальной позе полежала на пляже с молодым бойфрендом: фото

Певица насладилась отдыхом на берегу океана

Певица Бритни Спирс, которая уже долгое время пугает фанатов своим поведением, опубликовала в Instagram новое фото с возлюбленным Сэмом Асгари.

На снимке двое сидят друг напротив друга на пляже, при этом и Бритни, и Сэм – в маске.

"Люблю отдыхать с Сэмом, он для меня – весь мир. P.S. Будьте осторожны все!" – подписала кадр артистка.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: instagram.com/britneyspears

И даже тут поклонники Спирс, которые привыкли к ее странностям, стали искать скрытый смысл.

"Не верю в правдоподобность этого фото", "Описание к снимку написал Сэм", "Еще один фальшивый пост", "Какое-то странное фото", – пишут поклонники артистки в комментариях.

Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимости. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу. В Instagram поп-принцесса нулевых публикует все те же селфи и танцы, в которых пользователи соцсети видят мольбу о помощи и даже символы, соответствующие просьбе позвонить в службу спасения США – 911.

Ранее мы сообщали, что бывший муж Бритни Спирс был замечен на штурме Капитолия.

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