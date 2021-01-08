Бывший муж Бритни Спирс был на штурме Капитолия: фото

Джейсон Александр сделал селфи на фоне митингующих

Бывший супруг популярной певицы Бритни Спирс Джейсон Александр был замечен среди митингующих у Капитолия в Вашингтоне. Джейсон сделал селфи, когда находился на митинге в поддержку действующего президента США Дональда Трампа и опубликовал фото в Facebook.

Экс-супруг Бритни Спирс позировал на фоне других митингующих с плакатами, в то время как на его голове была красно-белая шапка с эмблемой Trump 45. Однако глядя на снимок до конца непонятно, является ли Джейсон Александр одним из участников митинга или же просто наблюдателем со стороны.

Экс-супруг Бритни Спирс Джейсон Александр Фото: facebook.com

Как известно, Джейсон Александр является бывшим супругом Бритни Спирс, однако в браке состояли они всего 55 часов в 2004 году.

В прошлом году Джейсон появился на другом протесте – #FreeBritney против опеки отца над Бритни Спирс. Певица с 2008 года находится под опекой своего отца Джейми Спирса. Тогда суд признал певицу неспособной самостоятельно принимать решения, в том числе и касательно финансов. С тех пор Джейми Спирс полностью отвечает за бизнес и финансы своей дочери.

Напомним, что ранее отец Бритни Спирс заявил, что не общается с дочерью с августа.

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