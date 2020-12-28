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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" госпитализирован с коронавирусом

Сегодня, 16:02

Сергей Жигунов рассказал о своем самочувствии

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей страничке в Instagram.

Актер сейчас находится в Крыму под наблюдением врачей одной из ялтинских больниц.

"Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню", – написал артист.

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит
Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит
Фото: instagram/zhigunov_sergey, instagram.com/vikavorozhbit

Также в больницу попала 48-летняя возлюбленная Сергея Жигунова Виктория Ворожбит.

"Много всего случилось за эти дни – скорая, госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40. Сейчас все самое драматичное позади, по крайней мере, очень хочется в это верить", – написала она в Instagram.

Ранее мы сообщали, что Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом.

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Источник: instagram.com/vikavorozhbit
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