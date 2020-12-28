Алиса Фрейндлих госпитализирована из-за коронавируса – СМИ

Звезда "Служебного романа" находится в реанимации

Известная советская актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию Санкт-Петербурга из-за коронавируса. 86-летняя звезда "Служебного романа" находится в больнице уже несколько дней, за ее жизнь борются врачи.

По информации Telegram-канала Mash, у Фрейндлих обширное поражение легких из-за COVID-19. Как себя чувствует артистка сейчас – пока неизвестно. Ближайший спектакль с ее участием в Большом драматическом театре имени Товстоногова отменен.

Алиса Фрейндлих в фильме "Служебный роман" Фото: facebook.com/frendlih

Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Она знакома зрителям по фильмам "Соломенная шляпка" (1974), "Служебный роман" (1977), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Жестокий романс" (1984) и т. д.

Ранее сообщалось, что Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом.

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