Ирину Муравьёву госпитализировали с коронавирусом

Актриса сейчас находится под наблюдением врачей

Советскую актрису 71-летнюю Ирину Муравьёву госпитализировали с COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка стала жаловаться на плохое самочувствие еще 10 декабря. У нее был озноб, головные боли, температура и першение в горле.

"По нашей информации, на следующий день она сдала тест на COVID-19. Состояние продолжало ухудшаться. 18 декабря Ирину Вадимовну госпитализировали в тяжёлом состоянии", – пишет Mash.

Ирина Муравьёва Фото: Скриншот из YouTube

Сообщается, врачи диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас артистка находится под постоянным наблюдением врачей в палате. У нее состояние средней тяжести.

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