Внучка больной COVID-19 Алисы Фрейндлих впервые прокомментировала госпитализацию актрисы

Внучка Алисы Бруновны призналась, что заболела почти вся семья

На днях мы сообщали, что звезда "Служебного романа" Алиса Фрейндлих была госпитализирована с COVID-19. Информация о состоянии знаменитой актрисы в СМИ отличалась. Если одни писали, что у Алисы Бруновны – обширное поражение легких, то другие сообщали, что актриса – в стабильном состоянии. Госпитализацию артистки впервые прокомментировала ее внучка Анна Тарасова.

Алиса Фрейндлих в фильме "Служебный роман" Фото: facebook.com/frendlih

Как оказалось, коронавирусом заразилась не только Алиса Бруновна, но и ее дочь и внучка Анна. Внучка Фрейндлих, которая год назад впервые стала мамой, сообщила, что ее мать Варвара, Алиса Бруновна, она и бабушка ее супруга встретят Новый год в больнице.

"Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса. Первый Новый год, когда дочка проведет его вместе с папой вдвоем. Бабушка Лора проведет его одна в другой больнице. Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Точно будет. Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки", – пишет Анна Тарасова.

Алиса Фрейндлих с семьей Фото: instagram.com/annatarasova

Анна уверена, что ее семья победит болезнь и ситуация скоро нормализируется.

"Мы скоро будем вместе, будем опять обниматься и целоваться до умопомрачения. Смеяться и играть. Все будет хорошо", – написала внучка Фрейндлих.

Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" госпитализирован с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться