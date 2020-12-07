Регина Тодоренко кардинально сменила имидж – видео

Новый образ телеведущая уже показала в Instagram

В конце 2020 года Регина Тодоренко решила поэкспериментировать со своей внешностью. Телеведущая покрасила волосы в розовый цвет. Своим обновленным образом Регина поделилась на своей страничке в Instagram.

Телеведущая призналась, что не ожидала такой смены имиджа.

"Я тоже не ожидала. По вчерашнему опросу в сторис я поняла, что слишком стабильна, ведь 50% опрошенных ответили, что мой максимум – это натуральный цвет волос. Как вам Регина Петровна?", – написала Тодоренко у себя на страничке.

Одной из первых смену имиджа прокомментировала певица Светлана Тарабарова. Певице понравился новый образ Регины. "Очень", – написала Тарабарова.

Подписчики положительно оценили новый цвет волос телеведущей. "Прям к лицу!", "Кайф", "Очень классный цвет получился" ,- написали поклонники.

Ранее мы рассказывали, что сын Регины Тодоренко сломал руку.

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