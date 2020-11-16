"Всю ночь просыпался от боли": сын Регины Тодоренко сломал руку

Телеведущая поделилась переживаниями

В семье Регины Тодоренко случилась неприятность: ее маленький сын сломал руку. Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.

Регина опубликовала видео, на котором ее сын Миша (или как его называет ведущая – Майкл) играет вместе с педагогом в детскую игру. У мальчика сломана левая рука, на которую наложили гипс.

"Сломал лапу наш медведь. Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу прислать варианты спокойных игр", – написала Регина.

К телеведущей приехала педагог, которая привезла ребенку много игр.

"Михаил Владиславович доволен и даже забыл о том, что всю ночь просыпался от боли в ручке", – написала Регина.

Ранее Регина писала следующее: "Когда болеют детки, хочется поменяться с ними местами, лишь бы им было хорошо! Не буду вдаваться в подробности! Просто попрошу у вас совета: подскажите какие-то интересные спокойные игры, чтобы ребенку было весело, эмоционально, но без активных движений".

Регина Тодоренко с сыном Фото: instagram.com/reginatodorenko

Желаем здоровья малышу!

Напомним, в июле Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили первую годовщину свадьбы.

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