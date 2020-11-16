Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Всю ночь просыпался от боли": сын Регины Тодоренко сломал руку

Сегодня, 19:53

Телеведущая поделилась переживаниями

В семье Регины Тодоренко случилась неприятность: ее маленький сын сломал руку. Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.

Регина опубликовала видео, на котором ее сын Миша (или как его называет ведущая – Майкл) играет вместе с педагогом в детскую игру. У мальчика сломана левая рука, на которую наложили гипс.

"Сломал лапу наш медведь. Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу прислать варианты спокойных игр", – написала Регина.

К телеведущей приехала педагог, которая привезла ребенку много игр.

"Михаил Владиславович доволен и даже забыл о том, что всю ночь просыпался от боли в ручке", – написала Регина.

regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее Регина писала следующее: "Когда болеют детки, хочется поменяться с ними местами, лишь бы им было хорошо! Не буду вдаваться в подробности! Просто попрошу у вас совета: подскажите какие-то интересные спокойные игры, чтобы ребенку было весело, эмоционально, но без активных движений".

Регина Тодоренко с сыном
Регина Тодоренко с сыном
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Желаем здоровья малышу!

Напомним, в июле Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили первую годовщину свадьбы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Регина Тодоренко рассказала о лайфхаке в воспитании ребенка: Для нашего сына нет никаких запретов Регина Тодоренко отдала награду «Женщина года» жертве, которой муж отрезал кисти Регина Тодоренко сделала самое крупное пожертвование в истории фонда по борьбе с насилием
Регина Тодоренко
Реклама

Новости партнеров

Яблочный пирог на сковороде
Яблочный пирог на сковороде
Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые
Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини

Популярные статьи

Сегодня, 13:55Эксклюзив

Сын Софии Ротару прокомментировал свадьбу дочери. Эксклюзив

Сегодня, 10:40Events

День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Вчера, 19:06Кино

Шахматы на потолке, наркотики и харассмент: гроссмейстер Павел Эльянов о "Ферзевом гамбите"

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в "Короне"

Вчера, 11:37Шоу-бизнес

Супруга миллионера Джанлуки Вакки показала фигуру после родов (фото)

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

Вчера, 06:57Events

Новолуние 15 ноября 2020: что нельзя делать на молодой месяц в Скорпионе

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 15-21 ноября: все знаки зодиака

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

14 ноябряШоу-бизнес

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

14 ноябряШоу-бизнес

Названа вероятная причина смерти Армена Джигарханяна

14 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 14 ноября: Овнам нужно строить планы, а Рыбам – расслабиться

14 ноябряEvents

14 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

13 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

13 ноябряШоу-бизнес

Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

Новости партнеров

Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Куриные отбивные с ананасом и сыром: рецепт с фото пошагово
Куриные отбивные с ананасом и сыром: рецепт с фото пошагово
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
Сексапильная спортивная журналистка Дилетта Леотта
Сексапильная спортивная журналистка Дилетта Леотта
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять