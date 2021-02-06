Богдан Шелудяк о съемках в "Громаде", любовных сценах и отношении актеров к блогерам

Актер и блогер сыграл одну из главных ролей во втором сезоне

Уже 8 февраля в 18:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера нового сезона ситкома "Громада". Это история об инициативной девушке Алисе, которая собрала команду и строит молодежный центр для родного городка Гонта. В сериале поднимаются важные социальные темы, но в юмористическом формате. Одну из главных ролей во втором сезоне "Громады" сыграл известный блогер и актер Богдан Шелудяк.

Мы расспросили Богдана, как ему работалось в проекте и что он ценит в жизни.

Богдан Шелудяк Фото: пресс-служба

Богдан, расскажи, как ты узнал о сериале "Громада".

О "Громаде" я узнал от своего товарища, который снимался в первом сезоне сериала, – от Артура Логая. Как только сериал вышел на экран, он мне все время говорил: "Посмотри обязательно! Это новый формат для меня". Так интересно вышло, что во втором сезоне "Громады" я снимался как раз вместо него (улыбается).

Летом меня пригласили на пробы – я перед этим хорошо подготовился, пересмотрел весь первый сезон. Мне показалось, что я на тот момент на кастинге проявил себя не с лучшей стороны как актер. Но уже через неделю мне перезвонили и пригласили на парные пробы. Я был очень приятно удивлен! Думаю, что продюсеры и сценаристы увидели во мне потенциал, и, к счастью, в дальнейшем у меня все получилось.

Богдан Шелудяк Фото: пресс-служба

Что почувствовал, когда прочитал сценарий? Почему согласился на роль?

В сценарии меня очень подкупила манера речи всех персонажей. Это живой украинский язык со всеми этими современными оборотами и некоторыми смешными словами. Было очень интересно читать, да и история действительно стоящая.

Для меня роль Богдана в "Громаде" – некий вызов. Ведь до этого комедийные роли я никогда не играл, все предыдущие были более драматические и в основном об отношениях. Так что мне также понравилось, что, кроме любовной линии, у моего персонажа в "Громаде" есть масса других моментов.

Помнишь своей первый день на съемочной площадке сериала?

Прекрасно помню этот день! Я приехал на площадку, увидел кучу незнакомых людей, было как-то неловко. Многие актеры еще с первого сезона друг друга знали, а я вливался в новый для себя коллектив. Но в целом все очень доброжелательно были ко мне расположены. Я с первых дублей понял, что мне будет комфортно работать, да и со стороны съемочной группы было очень много понимания и поддержки.

Татьяна Юрикова, Юлия Шугар и Богдан Шелудяк Фото: пресс-служба

В первый съемочный день у меня ужасно заплетался язык! У меня были сложности с тем, чтобы быстро говорить. Ведь моя партнерша по площадке актриса Юлия Шугар (в сериале она играет главную героиню Алису) очень быстро говорит, а мне нужно было подстраиваться под ее темп.

Чем тебе близка тематика сериала, что особенно затронуло?

Тематика сериала знакома и близка не только мне, но и многим из нас. Просто потому, что там много жизненных ситуаций, из которых можно вынести урок. Например, если ты поступил плохо – скорее всего, это к тебе вернется. Если ты поступил хорошо ради кого-то – потом ты получишь взамен в два раза больше. Даже если не получишь фидбэк, то ты будешь спокоен перед собой. Ведь ты удовлетворил свои потребности как человека, который готов делать этот мир лучше. Я уверен, что зритель увидит в каждом из персонажей себя.

Богдан Шелудяк Фото: пресс-служба

Какие у тебя с твоим персонажем общие черты, а чем вы точно не похожи?

Начнем с различий: я не такой хваткий, как мой персонаж. Имею в виду, что мой герой в сериале при малейшей возможности хватается за нее и раскручивает. Он очень мотивирован добиваться чего-то. Я же привык выбирать среди возможностей – некоторые из них проходят мимо меня. Но тут все зависит от мотивации: мой герой был очень мотивирован доказать Алисе, что он чего-то стоит.

Общие наши характеристики – готовность помочь и готовность чего-то лишиться, чтобы близкому человеку досталось лучшее.

Какие отношения сложились у тебя с актрисой Юлией Шугар, ведь в кадре вы играете любовь?

Юля – это первая актриса из "Громады", с которой я познакомился. Мы встретились на моем кастинге. После проб я еще раздумывал, стоит ли мне сниматься, переживал... И вот мы с Юлей после кастинга пошли гулять часа на два: ели мороженое, разговаривали. Я пытался понять, какая в "Громаде" команда, какой это сериал, как ей там работается. Юля меня очень успокоила, сказала: "Не переживай, все круто, ты вольешься, ты очень классный парень". То есть она меня очень расположила и к себе, и к команде.

Конечно, с Юлей у меня очень теплые отношения. На площадке нам приходилось играть любовь, и мы очень органично это делали. Вообще, Юля выкладывается на площадке на все 100% – я старался подтягиваться к ее уровню. Поэтому надеюсь, что зритель никакой фальши между нами не заметит – потому что ее не было!

Богдан Шелудяк Фото: пресс-служба

Сталкивался ли ты с тем, что у актеров было предвзятое отношение, ведь ты – блогер?

Когда я пришел на площадку, то говорили, конечно, что я блогер, обсуждали, сколько у меня подписчиков. Возможно, кто-то относился предвзято, так как не знал, что я изначально актер, а уже потом блогер, но неприязни на себе я не ощутил. Уже потом, когда мы сдружились и разговаривали, я узнал, что некоторые ребята из команды думали, что я "типичный блогер" (смеется). То есть пальцы веером и павлиний хвост – капризы и "вот это все". Возможно, у ребят был опыт общения с такими блогерами до меня. Но потом эти же люди радовались тому, что оказалось, что я нормальный компанейский парень.

Единственное, что вначале мне было немного неловко перед другими актерами. Потому что я где-то тупил или недоигрывал. Но мне нужно было некоторое время, чтобы втянуться в эту кашу, это нормально.

Богдан Шелудяк Фото: пресс-служба

С кем из коллег по съемочной площадке у тебя завязались теплые отношения?

Самые теплые отношения завязались с Юлией Шугар – мы же играли любовь в кадре! (Улыбается.) А так у меня со всеми ребятами очень хорошие отношения. Даже с теми актерами, с кем мы в кадре враждуем, в жизни отношения классные – например, с Владимиром Питеровым, который играет главу горсовета Душевного. Володя классный мужик и обалденный актер, а вот с Душевным у Богдана явная конфронтация.

Почему зрителям нужно посмотреть второй сезон сериала "Громада" с твоим участием?

Ответ уже заложен в вопросе: потому что второй сезон "Громады" с моим участием. Как минимум, на это будет интересно посмотреть!

Ранее стало известно, что телеканал "Украина" покажет новый сериал с элементами триллера "Мертвые лилии". В главной роли – Дана Абызова.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться