Богдан Шелудяк про зйомки в "Громаді", любовні сцени та ставлення акторів до блогерів

Актор і блогер зіграв одну з головних ролей у другому сезоні

Уже 8 лютого о 18:00 на телеканалі НЛО TV відбудеться прем'єра нового сезону ситкому "Громада". Це історія про ініціативну дівчину Алісу, яка зібрала команду і будує молодіжний центр для рідного містечка Ґонта. У серіалі поставлено важливі соціальні питання, але в гумористичному форматі. Одну з головних ролей у другому сезоні "Громади" зіграв відомий блогер і актор Богдан Шелудяк.

Ми розпитали Богдана, як йому працювалося в проєкті й що він цінує в житті.

Богдан Шелудяк Фото: прес-служба

Богдане, розкажи, як ти дізнався про серіал "Громада".

Про "Громаду" я дізнався від свого товариша, який знімався в першому сезоні серіалу – від Артура Логая. Як тільки серіал вийшов на екран, він мені весь час казав: "Подивися обов'язково! Це новий формат для мене". Так цікаво вийшло, що в другому сезоні "Громади" я знімався саме замість нього (усміхається).

Влітку мене запросили на проби – я перед цим добре підготувався, переглянув весь перший сезон. Мені здалося, що я на той момент на кастингу показав себе не з найкращого боку як актор. Але вже за тиждень мені зателефонували і запросили на парні проби. Я був дуже приємно здивований! Думаю, що продюсери і сценаристи побачили в мені потенціал, і, на щастя, надалі у мене все вийшло.

Богдан Шелудяк Фото: прес-служба

Що відчув, коли прочитав сценарій? Чому погодився на роль?

У сценарії мене дуже підкупила манера говорити всіх персонажів. Це жива українська мова з усіма цими сучасними зворотами і якимись смішними слівцями. Було дуже цікаво читати, та й історія справді варта уваги.

Для мене роль Богдана в "Громаді" – такий собі виклик. Адже до цього комедійні ролі я ніколи не грав, всі попередні були більш драматичні і переважно про стосунки. Тож мені також сподобалося, що, крім любовної лінії у мого персонажа в "Громаді" є багато інших моментів.

Пам'ятаєш свій перший день на знімальному майданчику серіалу?

Прекрасно пам'ятаю цей день! Я приїхав на майданчик, побачив купу незнайомих людей, було якось ніяково. Багато акторів ще з першого сезону одне одного знали, а я вливався в новий для себе колектив. Але загалом всі дуже позитивно були до мене налаштовані. Я з перших дублів зрозумів, що мені буде комфортно працювати, та й з боку знімальної групи було дуже багато розуміння і підтримки.

Тетяна Юрікова, Юлія Шугар і Богдан Шелудяк Фото: прес-служба

Також у перший знімальний день в мене жахливо заплітався язик! У мене були складнощі з тим, щоб швидко говорити. Адже моя партнерка на майданчику актриса Юлія Шугар (у серіалі вона грає головну героїню Алісу) дуже швидко говорить, а мені потрібно було підладжуватися під її темп.

Чим тобі близька тематика серіалу, що особливо зачепило?

Тематика серіалу знайома і близька не тільки мені, а й багатьом з нас. Просто тому, що там багато життєвих ситуацій, з яких можна чогось навчитися. Наприклад, якщо ти вчинив погано – найімовірніше, що це до тебе повернеться. Якщо ти вчинив добре заради когось – потім ти отримаєш натомість вдвічі більше. Навіть якщо не отримаєш фідбеку, то ти будеш спокійний перед собою. Адже ти задовольнив свої потреби як людини, яка готова робити цей світ кращим. Я впевнений, що глядач побачить у кожному з персонажів себе.

Богдан Шелудяк Фото: прес-служба

Які в тебе з твоїм персонажем спільні риси, а в чому ви точно не схожі?

Почнемо з відмінностей: я не такий "хваткий", як мій персонаж. Маю на увазі, що мій герой в серіалі за найменшої можливості хапається за неї і розкручує. Він дуже мотивований досягати чогось. А я звик вибирати з-поміж можливостей – деякі з них проходять повз мене. Але тут все залежить від мотивації: мій герой був дуже мотивований довести Алісі, що він чогось вартий.

Спільні наші характеристики – готовність допомогти і готовність від чогось відмовитися, щоб близькій людині дісталося найкраще.

Які стосунки склалися у тебе з актрисою Юлією Шугар, адже в кадрі ви граєте кохання?

Юля – це перша актриса з "Громади", з якою я познайомився. Ми зустрілися на моєму кастингу. Після проб я ще роздумував, чи варто мені зніматися, переживав… І ось ми з Юлею після кастингу пішли гуляти години на дві: їли морозиво, розмовляли. Я намагався зрозуміти, яка в "Громаді" команда, який це серіал, як їй там працюється. Юля мене дуже заспокоїла, сказала: "Не переживай, все круто, ти увіллєшся, ти дуже класний хлопець". Тобто я відчув довіру і до неї, і до команди.

Звичайно, з Юлею у мене дуже теплі стосунки. На майданчику нам доводилося грати кохання, і ми дуже органічно це робили. Взагалі, Юля викладається на майданчику на всі 100% – я намагався підтягуватися до її рівня. Тому сподіваюся, що глядач ніякої фальші між нами не помітить – адже її не було!

Богдан Шелудяк Фото: прес-служба

Ти стикався з тим, що в акторів було упереджене ставлення, адже ти – блогер?

Коли я прийшов на майданчик, то говорили, звичайно, що я блогер, обговорювали, скільки в мене підписників. Можливо, хтось ставився упереджено, тому що не знав, що я передусім актор, а вже потім блогер, але неприязні до себе я не відчув. Вже потім, коли ми здружилися і розмовляли, я дізнався, що деякі хлопці з команди думали, що я "типовий блогер" (сміється). Тобто пальці віялом і хвіст павича – капризи і "ось це все". Можливо, у них був досвід спілкування з такими блогерами до мене. Але потім ці самі люди раділи тому, що виявилося, що я нормальний компанійський хлопець.

Єдине, що спочатку мені було трохи ніяково перед іншими акторами. Тому що я десь тупив або недогравав. Але мені потрібен був деякий час, щоб втягнутися в цю кашу, це нормально.

Богдан Шелудяк Фото: прес-служба

З ким з акторів на знімальному майданчику у тебе зав'язалися теплі стосунки?

Найтепліші стосунки зав'язалися з Юлією Шугар – ми ж грали любов у кадрі! (усміхається). А так у мене з усіма дуже хороші відносини. Навіть з тими акторами, з ким ми в кадрі ворогуємо, у житті стосунки класні – наприклад, з Володимиром Пітеровим, який грає голову міськради Душевного. Володя класний мужик і обдарований актор, а от із Душевним у Богдана явна конфронтація.

Чому глядачам потрібно подивитися другий сезон серіалу "Громада" з твоєю участю?

Відповідь уже закладено в питанні: тому що другий сезон "Громади" з моєю участю. Як мінімум, на це буде цікаво подивитися!

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