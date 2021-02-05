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Мистика, хоррор и запутанное дело на озерах: телеканал "Украина" покажет сериал с элементами триллера

Сегодня, 15:33

В главной роли – Дана Абызова

В понедельник, 8 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера остросюжетной 8-серийной картины "Мертвые лилии" производства "Украинской Продакшн Студии" по заказу телеканала "Украина". Роль следователя по особо важным делам в криминальной истории сыграла популярная актриса Дана Абызова.

Зрители станут свидетелями расследования таинственных убийств в небольшом городе. Его население охвачено мистическим ужасом. Местные жители находят лодки с мертвыми женщинами. Причем всех жертв объединяет одно странное обстоятельство: их тела усыпаны лилиями.

Кадр из мини-сериала
Кадр из мини-сериала "Мертвые лилии"
Фото: пресс-служба

Следователю по особо важным делам предстоит разобраться в запутанном деле. Но никто из ее окружения не догадывается, что у Оксаны Белой есть личный интерес, связанный со странными происшествиями на озерах.

Дана Абызова, полюбившаяся миллионам телезрителей телеканала "Украина" благодаря громким проектам "На твоей стороне" и "Тайная любовь", предстанет в мистической криминальной истории в совершенном новом амплуа.

"Я очень хотела получить роль Оксаны в "Мертвых лилиях". Безумно хотела! Я давно мечтала сыграть следователя. Просто грезила этим. И, что называется, сбылась моя мечта. Я работаю в новом для себя жанре", – призналась актриса Дана Абызова.

Кадр из мини-сериала
Кадр из мини-сериала "Мертвые лилии"
Фото: пресс-служба

По словам режиссера Павла Тупика, развязка истории обещает быть очень неожиданной. Зритель однозначно будет вовлечен в процесс расследования, станет строить свои версии о том, что же послужило причиной чудовищных и мистических происшествий. Ведь жители городка уверены, что убийства связаны не с маньяком, а с невестой-утопленницей, которой нужны новые жертвы.

Кадр из мини-сериала
Кадр из мини-сериала "Мертвые лилии"
Фото: пресс-служба

"Нам повезло с сюжетом! Тут и психология, и, конечно, есть любовная линия. Интересно, что главная героиня – следователь намеренно берется за это дело, зная, что в процессе работы столкнется со своими собственными страхами, так как очень хочет их побороть", – отметил режиссер картины Павел Тупик.

В сериале сыграли многие известные актеры, которым было очень комфортно работать вместе.

"В этом проекте есть все – прекрасная команда, атмосфера, замечательный сценарий, – сказал актер Сергей Радченко. – Режиссер Павел Тупик дает определенную актерскую свободу. Это происходит потому, что он нам доверяет. И я люблю такое отношение к работе!"

Также в картине снялись Сергей Калантай, Артем Карасев, Елизавета Майская, Лариса Руснак, Наталья Васько, Евгений Ефремов, Виталина Библив, Екатерина Вишневая.

Дана Абызова в сериале
Дана Абызова в сериале "Мертвые лилии"
Фото: пресс-служба

Оператор-постановщик – Андрей Поливаный-Бухтияров. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Чемерис, Ирина Заря. Производством по заказу телеканала "Украина" занималась "Украинская Продакшн Студия". Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Смотрите премьеру 8-серийной детективной мелодрамы "Мертвые лилии" в понедельник, 8 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее сообщалось, что телеканал "Украина" покажет премьеру сериала с Анной Кошмал в главной роли.

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