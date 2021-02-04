Телеканал "Украина" покажет премьеру сериала с Анной Кошмал в главной роли

Режиссером выступил создатель "Фокстер и Макса" Анатолий Матешко

В воскресенье, 7 февраля, в 17:00 на телеканале "Украина состоится премьера 4-серийного фильма "Добрая душа" режиссера Анатолия Матешко. В новой картине зрители увидят не только любимых актеров, но и ведущего главного ток-шоу страны "Говорить Україна" Алексея Суханова.

Люба Кулик овладевает профессией медика и проходит практику в доме престарелых, чтобы быть ближе к любимому учителю – Арсению. В стремлении помочь матери, домработнице, которая получила травму, Люба попадает в дом Дмитрия Петровича Свиридова, полон конфликтов и тайн. Оказавшись в эпицентре чужих страданий, Люба сама становится жертвой драмы.

Кадр со съемок фильма "Добрая душа" Фото: пресс-служба

Главную роль в новой истории сыграла популярная актриса Анна Кошмал. Ее героиня Люба – добрая и отзывчивая, но из-за своей инициативности нередко страдает.

"Люба – простая студентка, которая любит выбранную профессию, работает, уважает старших. Она хорошая девушка, порядочный человек, всегда готова помочь, – отмечает Анна Кошмал и рассказывает, что зритель вынесет для себя из этой истории. – Хоть это и довольно банально, но я уверена – каким бы темным ни был тоннель, в конце все равно будет прекрасный свет".

"Добрая душа" Фото: пресс-служба

По словам режиссера-постановщика картины Анатолия Матешко, молодая актриса идеально подошла на роль доброй и открытой Любы.

"Аня Кошмал очень удачно вписалась в эту историю. В эмоциональной актерской среде нечасто встретишь открытого человека, желающего всему миру только добра, и чтобы это выглядело органично. "Добрая душа" – фильм о заповедях. Сегодня такого человека считают чуть ли не фриком. Общество настолько рационально и прагматическо, что доброй душе нет в нем места. Но своими поступками она меняет мир к лучшему", – рассказал Анатолий Матешко.

"Добрая душа" Фото: пресс-служба

Также в фильме снялись актеры Александр Константинов, Игорь Бочкин, Владислав Никитюк, Анна Легчилова, Максим Девизоров, Ирина Мак, Виктор Сарайкин, Ирина Калашникова. Знаковую роль в этом проекте воплотит и ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов – он сыграет врача.

Алексей Суханов в фильме "Добрая душа" Фото: пресс-служба

Оператор-постановщик картины – Антон Ткаченко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Ирина Франчук, Виталий Сиренко. Производством по заказу канала "Украина" занималась компания Filmstream. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма "Добрая душа" в воскресенье, 7 февраля, в 17:00 на телеканале "Украина".

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