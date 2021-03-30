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Беременная супруга Виктора Павлика снялась в нежной фотосессии

Сегодня, 15:39

Екатерина Репяхова поделилась новыми снимками в Instagram

Екатерина Репяхова, 26-летняя супруга Виктора Павлика, которая возмущалась испорченным отдыхом в Египте, снялась в нежной фотосессии и показала округлившийся живот.

На свежих фото Репяхова позирует в длинном летящем платье, придерживая руками живот.

"Мишутка счастливый мальчик, ведь у него счастливая мама. И это благодаря людям, которые меня окружают", – написала Екатерина в Instagram.

Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

У Екатерины Репяховой и Виктора Павлика родится сын. Стоит отметить, что пара ужевыбрала имя для малыша. Виктор и Екатерина хотят назвать мальчика Михаилом. Они признались, что, если бы у них родилась дочь, то ее назвали бы Мишель – так сильно Екатерина нравится это имя.

Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали мужем и женой в мае прошлого года.

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