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Беременная супруга Павлика возмущена испорченным отдыхом в Египте и новыми правилами въезда в Украину

Сегодня, 17:23

Екатерина Репяхова рассказала, что ей не понравилось в отеле

У беременной супруги Виктора Павлика Екатерины Репяховой отдых в Египте не задался сразу. Вчера она уже жаловалась на ужасный сервис в отеле, а сегодня поделилась новыми подробностями испорченного отдыха.

У себя в InstaStories она показала потолок, который обвалился

"Пришли в номер, у нас чуть не убило. Палки летят с потолка, которые ничем не закреплены", – подписала она фото.

Потом ее возмутило отсутствие в отеле менеджера по работе с клиентами.

"Подошли на ресепшн. Хотели пообщаться с guest relation, а нас обрадовали и сказали, что здесь такого вообще нет. Из-за коронавируса его уволили и все. Класс", – сказала жена Павлика.

Затем Екатерине не понравилось, что в отеле не работают кондиционеры.

А потом будущую мама пожаловалась на новые правила въезда в Украину. Теперь необходимо иметь негативный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 48 часов до пересечения границы.

"Последняя замечательная новость на сегодняшний день. Почему бы не потратить лишние 2.500 тысячи на тест по приезду в Украину", – сказала она в Stories.

Ранее мы рассказывали, что Екатерина Репяхова в Instagram жаловалась на невоспитанных соседей.

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