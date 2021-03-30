Вагітна дружина Віктора Павліка знялася у ніжній фотосесії

Катерина Репяхова поділилася новими знімками в Instagram

Катерина Репяхова, 26-річна дружина Віктора Павліка, яка обурювалася зіпсованим відпочинком в Єгипті, знялася у ніжній фотосесії та показала кругленький живіт.

На свіжих фото Репяхова позує в довгій летючій сукні, притримуючи руками живіт.

"Мишко щасливий хлопчик, адже у нього щаслива мама. І це завдяки людям, які мене оточують", – написала Катерина в Instagram.

[IMAGE id= 2450469 ; title= ;]

У Катерини Репяхової і Віктора Павліка народиться син. Варто зазначити, що пара вже вибрала ім'я для малюка. Віктор і Катерина хочуть назвати хлопчика Михайлом. Вони зізналися, що, якби у них народилася дочка, то її назвали б Мішель – так сильно Катерині подобається це ім'я.

[IMAGE id= 2450467 ; title= ;]

Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова стали чоловіком і дружиною в травні минулого року.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися