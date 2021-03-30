Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вагітна дружина Віктора Павліка знялася у ніжній фотосесії

Сьогодні, 15:39

Катерина Репяхова поділилася новими знімками в Instagram

Катерина Репяхова, 26-річна дружина Віктора Павліка, яка обурювалася зіпсованим відпочинком в Єгипті, знялася у ніжній фотосесії та показала кругленький живіт.

На свіжих фото Репяхова позує в довгій летючій сукні, притримуючи руками живіт.

"Мишко щасливий хлопчик, адже у нього щаслива мама. І це завдяки людям, які мене оточують", – написала Катерина в Instagram.

[IMAGE id= 2450469 ; title= ;]

У Катерини Репяхової і Віктора Павліка народиться син. Варто зазначити, що пара вже вибрала ім'я для малюка. Віктор і Катерина хочуть назвати хлопчика Михайлом. Вони зізналися, що, якби у них народилася дочка, то її назвали б Мішель – так сильно Катерині подобається це ім'я.

[IMAGE id= 2450467 ; title= ;]

Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова стали чоловіком і дружиною в травні минулого року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Павлік заявив, що в старості залишиться під опікою молодої дружини: Сподіваюся, не вижене мене Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном Вагітна дружина Віктора Павлика показала, де буде народжувати (фото)
Віктор Павлік Катерина Репяхова
Реклама

Новини партнерів

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"

Популярні статті

Сьогодні, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Сьогодні, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:50Events

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Вчора, 17:26Зірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

Вчора, 15:24Зірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

Вчора, 14:45Зірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

Вчора, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Вчора, 12:50Зірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

Вчора, 12:32Зірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

Вчора, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Вчора, 09:17Зірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

28 березняЗірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

28 березняЗірково

"Теж до суду подасть?": репер Баста нахамив Лободі під час телешоу

28 березняEvents

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 березняEvents

Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти