Вагітна дружина Віктора Павліка знялася у ніжній фотосесії
Катерина Репяхова поділилася новими знімками в Instagram
Катерина Репяхова, 26-річна дружина Віктора Павліка, яка обурювалася зіпсованим відпочинком в Єгипті, знялася у ніжній фотосесії та показала кругленький живіт.
На свіжих фото Репяхова позує в довгій летючій сукні, притримуючи руками живіт.
"Мишко щасливий хлопчик, адже у нього щаслива мама. І це завдяки людям, які мене оточують", – написала Катерина в Instagram.
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У Катерини Репяхової і Віктора Павліка народиться син. Варто зазначити, що пара вже вибрала ім'я для малюка. Віктор і Катерина хочуть назвати хлопчика Михайлом. Вони зізналися, що, якби у них народилася дочка, то її назвали б Мішель – так сильно Катерині подобається це ім'я.
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Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова стали чоловіком і дружиною в травні минулого року.
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