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Армения отказалась от участия в "Евровидении – 2021"

Сегодня, 17:11

Отказ объяснили нестабильной ситуацией в стране

В этом году "Евровидение – 2021" состоится в Роттердаме и пройдет конкурс песни в офлайн-формате. Но не все страны смогут принять участие. Например, Армения в этом году решила отказаться от поездки на "Евровидение".

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса со ссылкой на общественное телевидение Армении.

"В этом году Армения не примет участия в международном конкурсе"Евровидение". Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с достойным представлением Армении на песенном конкурсе", – сказано в сообщении.

"Евровидение"
"Евровидение"
Фото: eurovision.tv

Армения начала принимать участие в "Евровидении" с 2006 года, но ни разу армянским певцам так и не удавалось победить.

Напомним, "Евровидение-2021" состоится 18, 20 и 22 мая в Роттердаме

Ранее мы рассказывали, с какой песней Go_A представит Украину.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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