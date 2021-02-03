Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Евровидение -2021" пройдет в новом формате: что известно

Сегодня, 19:34

Конкурс в этом году точно состоится

Пока все ждут, с какой песней Go_A представит Украину на "Евровидении-2021", организаторы сообщили о возможных вариантах проведения конкурса.

"Евровидение-2021" состоится 18, 20 и 22 мая. Сейчас есть три варианта, как пройдет конкурс.

Первый вариант – конкурс пройдет в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме с учетом соблюдения всех карантинных мер. Если кто-то из участников не сможет приехать в Роттердам, будет показана запись выступления.

Конкурс "Евровидение"
Конкурс "Евровидение"
Фото: eurovision.tv


Второй вариант – участники не будут приезжать в Нидерланды, выступления будут транслироваться онлайн. Но ведущие будут на сцене Ahoy Arena.

Третий сценарий – конкурс полностью будет проходить в онлайн-формате.

Ранее мы рассказывали, как изменятся правила конкурса в этом году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Филипп Киркоров едет покорять "Евровидение" Украинка победила на турецком "Евровидении"
Евровидение Евровидение 2021
Реклама

Новости партнеров

Тина Кароль показала интерьер своего трехэтажного дома под Киевом
Тина Кароль показала интерьер своего трехэтажного дома под Киевом
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели

Популярные статьи

Сегодня, 18:00Вкусно

Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

Сегодня, 09:59Звездно

Вера Брежнева отмечает день рождения: как менялась внешность певицы

Сегодня, 05:06Психо

Гороскоп на сегодня 3 февраля: Ракам нужно быть уверенными в себе, а Львы смогут реализовать все задуманное

Вчера, 17:32Вкусно

6 идей для романтического ужина на День святого Валентина

Вчера, 12:42Вкусно

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления от эксперта

Вчера, 12:35Звездно

Еще один год без Кузьмы: лучшие каверы на песни "Скрябина"

Вчера, 12:21Events

Именины Инны: поздравления с днем ангела

Вчера, 05:52Психо

Гороскоп на сегодня 2 февраля: Тельцам будет сложно найти общий язык, а Близнецам нужно отключить соцсети

Вчера, 04:30Фаново

День сурка-2021: как отмечают в Украине и мире

1 февраляЗвездно

"Маска": Андрей Данилко решил пожаловаться на своих коллег в Печерский суд

1 февраляЗвездно

Супруга Александра Скичко переехала с ним в Черкассы: "Будем жить на два города"

1 февраляМодно

Как почистить ювелирные украшения в домашних условиях

1 февраляЗвездно

Светлана Лобода намекнула на помолвку: фото

1 февраляВкусно

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

1 февраляЗвездно

Почему имя Меган Маркл исчезло из свидетельства о рождении сына

1 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Ракам нужен график дел, а Львы будут довольны собой

Новости партнеров

Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
10 культовых сцен из фильмов
10 культовых сцен из фильмов
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять