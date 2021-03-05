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Вірменія відмовилася від участі в "Євробаченні -2021"

Сьогодні, 17:11

Відмову пояснили нестабільною ситуацією в країні

У цьому році "Євробачення – 2021" відбудеться в Роттердамі та пройде конкурс пісні в офлайн-форматі. Але не всі країни зможуть взяти участь. Наприклад, Вірменія в цьому році вирішила відмовитися від поїздки на "Євробачення".

Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу з посиланням на суспільне телебачення Вірменії.

"У цьому році Вірменія не братиме участі в міжнародному конкурсі" Євробачення ". Події, що відбулися, брак часу і інші об'єктивні обставини несумісні з гідним представленням Вірменії на пісенному конкурсі", – сказано в повідомленні.

"Євробачення"
"Євробачення"
Фото: eurovision.tv

Вірменія почала брати участь в "Євробаченні" з 2006 року, але жодного разу вірменським співакам так і не вдавалося перемогти.

Нагадаємо, "Євробачення-2021" відбудеться 18, 20 і 22 травня в Роттердамі

Раніше ми розповідали, з якою піснею Go_A представить Україну.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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