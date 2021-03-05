Вірменія відмовилася від участі в "Євробаченні -2021"
Відмову пояснили нестабільною ситуацією в країні
У цьому році "Євробачення – 2021" відбудеться в Роттердамі та пройде конкурс пісні в офлайн-форматі. Але не всі країни зможуть взяти участь. Наприклад, Вірменія в цьому році вирішила відмовитися від поїздки на "Євробачення".
Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу з посиланням на суспільне телебачення Вірменії.
"У цьому році Вірменія не братиме участі в міжнародному конкурсі" Євробачення ". Події, що відбулися, брак часу і інші об'єктивні обставини несумісні з гідним представленням Вірменії на пісенному конкурсі", – сказано в повідомленні.
Вірменія почала брати участь в "Євробаченні" з 2006 року, але жодного разу вірменським співакам так і не вдавалося перемогти.
Нагадаємо, "Євробачення-2021" відбудеться 18, 20 і 22 травня в Роттердамі
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