Анна Седокова показала волосатые подмышки: "Девочки, с наступающим" (фото)

Артистка, по всей видимости, использовала искусственные волосы

Певица Анна Седокова поздравила всех девушек и женщин с наступающим Международным женским днем, и сделала это необычным способом.

Анна опубликовала в Instastories фото, на котором демонстрирует волосатую подмышку. Вероятнее всего, артистка использовала искусственные волосы и просто приклеила их на тело.

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Скриншот: Instagram Анны Седоковой

Предположительно, таким образом Анна поддержала мировой тренд, который уже в течение нескольких лет набирает обороты в мире. Многие борцы за права женщин считают, что представительницы прекрасного пола не должны следовать стандартам красоты, навязанным обществом – удалять волосы на ногах, подмышках и в интимных местах и делать другие бьюти-процедуры.

Напомним, Анна Седокова со скандалом покинула шоу Максима Галкина, вышедшее накануне на российском ТВ. Певице не понравился ролик о своей личной жизни, который показали в эфире программы.

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