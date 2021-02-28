Анна Седокова устроила скандал на телевидении и покинула съемки

Всему виной – мужчины

Анна Седокова, которая из-за скандала с дочерью отказалась от откровений в Instagram, со скандалом покинула шоу Максима Галкина, вышедшее накануне по российскому ТВ. Певице не понравился ролик о ее личной жизни, который показали в эфире программы.

Шоу "Сегодня вечером" было посвящено современным Золушкам. Кроме Седоковой в студии были также Ольга Бузова и Виктория Боня.

В коротком видео об Анне Седоковой рассказали ее биографию, затрагивая моменты личной жизни, включая разводы. Певицу подача информации не устроила.

Анна Седокова

Скриншот из видео

"Предвзятый сюжет. В нем постоянно говорится: "Она вышла замуж и сразу развелась". Мне кажется, что 4 года – это много. Да, кому-то повезло – он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло", – заявила Анна.

После этих слов Седоковой ведущий Максим Галкин сказал, что артистка не совсем верно поняла сюжет, и что в нем говорится о всех ее достоинствах. Анна возразила:

"Меня завело, потому что я выслушала столько хейта. Это моя болевая точка. Меня ненавидят за то, что я все время поднимаюсь. Это очень некрасивый сюжет. Я безумно люблю мужа. Он подарил мне счастье и тот свет, который у меня есть. Я его выстрадала. Сейчас он с двумя детьми сидит в ресторане и ждет меня. Я безумно люблю своего мужа. И безумно благодарна ему за то, что он, несмотря на такие выпуски, видит меня, настоящую. Он ни разу не упрекнул меня за детей и фото в трусах".

После этих слова Анна Седокова покинула студию.

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: Telegram-канал Антиглянец

Напомним, что в 2020 году Анна Седокова в третий раз вышла замуж. 37-летняя певица связала себя узами брака с 28-летним Янисом Тиммой.

Ранее Анна Седокова рассказала, как начался ее роман с женатым Янисом Тиммой.

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